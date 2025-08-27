Latin Mafia en Bogotá: Fecha, lugar, precio de boletería y más

Latin Mafia. Foto: EFE - Live Nation

Tras conquistar Estados Unidos y México con más de 160.000 boletos vendidos y tres noches agotadas en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, Latin Mafia, el fenómeno musical que redefine el pop en español, anuncia su esperado regreso a Colombia con el “Aún te odio y te extraño mucho tour”.

El trío de hermanos mexicanos, conocido por su autenticidad, sus fusiones de géneros y su conexión directa con la audiencia, se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 6 de noviembre, en una noche que promete convertirse en uno de los encuentros musicales más emocionantes del año.

La noticia llega después de su reciente presentación en Lollapalooza Chicago, donde sorprendieron al público con la aparición especial de Omar Apollo para interpretar juntos su sencillo “Hecho para ti”. Con este tipo de momentos únicos, Latin Mafia confirma que su propuesta va mucho más allá de la música: es una experiencia emocional compartida con cada fan.

Latin Mafia está integrado por los hermanos Milton, Emilio y Mike de la Rosa, quienes pasaron de ser un acto independiente en México a convertirse en una de las propuestas más relevantes de la música latina actual. Con más de 7.5 millones de oyentes mensuales en Spotify, han conectado con el público global gracias a canciones como “Patadas de Ahogado”, “Flores”, “Julietota”, “Se Fue la Luz” y “No Digas Nada”.

Su álbum “Todos los días todo el día” (2024) fue incluido en listas de lo mejor del año por Rolling Stone, Billboard, NPR y FADER, sin dejar de lado su histórico Listening Party en el Palacio de los Deportes ante 18,000 personas marcó un antes y un después en su carrera. Latin Mafia ha dejado huella en festivales como Coachella, Estéreo Picnic, Lollapalooza y Camp Flog Gnaw; han sido reconocidos en los Latin GRAMMY y Premios Lo Nuestro, consolidándose como uno de los nombres más prometedores y revolucionarios de la música latina. E

ste esperado concierto en Bogotá es una producción de Breakfast Live, promotora que continúa consolidando su compromiso de traer a Colombia experiencias musicales de talla mundial. Con Latin Mafia, la marca reafirma su apuesta por artistas que marcan un cambio generacional en la música latina y que conectan profundamente con el público.

Boletería y precios

Boletería disponible en: www.tuboleta.com

Lugar: Movistar Arena – Bogotá

Fecha: Jueves 6 de noviembre de 2025

Preventa exclusiva Movistar: Del 29 de al 31 agosto de 2025, 09:59 a. m.

Venta general: A partir del 31 de agosto, 10:00 a. m. (o antes si se agota la preventa Movistar)