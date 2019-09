Laura Román: “Soy la semilla de Durazno”

Redacción música

¿Por qué Laura Román canta?

Lo que más he amado en la vida es componer, es así como comencé a cantar y finalmente tengo la voz para hacerlo.

¿Cómo ha sido su formación musical?

Comencé a los nueve años cuando tomé clases de guitarra y en el colegio me metí al coro, entonces explorar con la guitarra me ayudó a seguir con la voz y desde ese momento he tenido profesores de música.

¿Cómo empezó a componer?

Empecé a componer de una vez y sin miedo, porque una profesora de la clase de guitarra me puso de tarea componer una canción y desde ese momento comencé hacerlo. Desde ahí no he parado.

¿De dónde nace la agrupación Durazno?

Lo cree en 2011, porque quería hacer un proyecto mío. En 2012 nos consolidamos como banda cuando llegaron otros músicos. Para mí es un orgullo decir que soy la semilla de Durazno.

¿Qué representa cada álbum de Durazno?

El primero fue muy natural y experimental, luego vino el disco en el que formalizamos el proyecto y fue la introducción real de Durazno, el más reciente registro es la consolidación de todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra trayectoria musical.

¿Por qué deciden hacer rock alternativo?

Todo se dio a partir de las canciones que yo tenía, entonces las canciones nos fueron dando la guía. El estilo debe favorecer a las canciones, que son la base del proyecto.

¿Cómo nace su nuevo sencillo “Animales”?

En enero hicimos un campamento, que era como un retiro musical. Llevamos muchas ideas y todos los equipos para poder componer las canciones. La compusimos entre todos y se dio en la lluvia de ideas que salió en el momento. La canción es una crítica para esas personas que no son confiables y manipuladoras.

¿Es habitual en Durazno hacer esa lluvia de ideas para componer?

Es la primera vez que hacemos un retiro musical. Se dio porque nos dimos cuenta de que muchos artistas están haciendo eso para poder componer y producir canciones en un tiempo definido.

¿Cómo deciden incluirle los teclados o sonidos de los años 90 y 80?

Hemos estado trabajando en esos sonidos electrónicos que se remontan a los años 90 y 80, pero con un toque más moderno y eso tiene mucho de Durazno.

¿Por qué invitan a Pipe Bravo de Superlitio a participar en su sencillo?

Queríamos un referente musical importante del país, porque sentíamos que la canción nos referenciaba a la música de los 90 y 80, entonces nos pareció chévere tener a alguien que represente la música roquera colombiana de esa época y que mejor que Superlitio.

¿En qué etapa están las otras canciones que compusieron en el retiro musical?

Estamos preparando nuestro próximo sencillo, que está casi listo, solo nos falta regrabar algunos elementos y queda lista la producción.

¿Van a sacar álbum o sencillos?

Estamos definiendo eso, pero todo depende de la fluidez con la que salgan los sencillos para definir si hacemos un compilado, por ahora la idea es sacar unas canciones, con video y la fuerza de lo que son los sencillos. Esperamos poder sacar un disco.

¿Cómo ha sido su evolución en Durazno?

Siempre he tenido talento musical, pero Durazno me ha ayudado mucho para mejorar, porque no me gusta ser el centro de atracción, ahora estoy al frente y tengo que bailar, manejar el público y otras cosas que se hacen en el escenario.

¿Qué dicen los seguidores de Durazno?

Están muy conectados con lo que hacemos y ven que el proyecto ha crecido mucho. Además, están muy conectados a nuestras redes sociales.

¿Qué viene para Durazno?

Estaremos en México, en octubre.

