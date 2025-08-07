Laura Stangl, de la medicina a la música: “Siempre supe cuál era mi camino”

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A sus 26 años, Laura Stangl es una voz nueva y prometedora en la escena musical colombiana. Cantautora y médico, nació en Cali el 9 de octubre de 1998 y desde temprana edad encontró en la música una forma profunda de expresión, marcada por sus vivencias, la literatura y su herencia multicultural, con ascendencia alemana por parte de su padre.

Hoy su nombre suena con fuerza gracias a Fragmentos, su primer álbum de estudio, y a su reciente alianza con Warner Music Colombia, un paso decisivo en una carrera que empezó en 2020 con el sencillo Casa en la Montaña.

En diálogo exclusivo con Vea, Laura Stangl habló sobre su historia, la transición de la medicina a la música y el proceso creativo detrás de este nuevo proyecto.

Así pasó Laura Stangl de la medicina a la música

Aunque en su vida siempre hubo espacio para la música, Laura decidió estudiar medicina movida por una curiosidad insaciable y el deseo de ayudar a otros. “Yo creo que la música siempre fue la prioridad, pero yo siempre he sido una persona muy inquieta por saber cosas y por aprender ¡A mí me encanta todo eso! ¿Sabes algo?, ¿has visto el video en TikTok de tu amigo que sale con datos raros y random?, esa soy yo”, contó entre risas.

Laura Stangl recuerda que sus padres le preguntaron si estaba segura de no dedicarse directamente a la música. Su respuesta era clara: “Un médico puede hacer música, pero un músico no puede hacer medicina”. Para ella, la medicina fue una forma de aplicar el conocimiento para transformar vidas, propósito que luego trasladó a sus canciones.

Ese mismo impulso la acompañó cuando decidió que, aunque se formaría como médico, también sacaría su música al mundo. “Yo fui muy consciente cuando decidí estudiar medicina y también fui muy consciente de que yo iba a sacar mis canciones, solo que no me esperaba la magnitud que vino después”, admitió.

El momento de dar el salto definitivo llegó en 2023, cuando culminó su carrera en medicina. Desde entonces, se ha dedicado de lleno a la música, combinando su formación científica con la sensibilidad artística que ha cultivado desde niña. “De ahora en adelante solo me dedicaré a hacer música”, afirmó con certeza.

‘Fragmentos’, el debut de Laura Stangl

Este álbum, compuesto por 12 canciones, es una carta de presentación íntima y honesta, según mencionó en su charla con Vea. Entre ellas está Intro, uno de los temas más difíciles de compartir al público. “Es una canción que yo saqué de las páginas de mi libretica de diario, que era algo que yo decía como: ‘Uy, de pronto no está tan bueno ser tan libro abierto’. Y después, hablando con mi productor, dijimos como: ‘No, o sea, precisamente por esto tiene que salir’”, explicó.

En Intro se retrata la ansiedad que sintió durante la transición de la medicina a la música. El tema inicia con una confesión que, para ella, muestra la vulnerabilidad del momento: “Tengo una pelea en la cabeza, voy perdiendo y ni siquiera sé por qué. Ahora estoy vendiendo las boletas para que el mundo entero me vea caer”.

“Tomar la decisión de sacar ‘Intro’ fue bastante difícil, la verdad. Sin embargo, como artista siento la responsabilidad de abrir las puertas de mi vida, porque la gente que me escucha hace eso conmigo, entonces es recíproco”, añadió.

Con Fragmentos, Laura Stangl no solo presenta su música, sino también su historia y su visión artística. Un proyecto que mezcla vulnerabilidad, propósito y una sonoridad única, con la que busca conectar con audiencias que valoren la honestidad tanto como la melodía.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí