Leire Martínez expresó su desacuerdo con el comunicado de La Oreja de Van Gogh

Un momento del concierto de La Oreja de Van Gogh y la cantante del grupo, Leire Martínez, con motivo de las Fiestas del Pilar en Zaragoza, España. Foto: EFE - Javier Cebollada

Leire Martínez ofreció declaraciones tras el anuncio de su separación de La Oreja de Van Gogh, grupo del cual formó parte durante 17 años. Este anuncio fue difundido en las redes sociales de la banda, que comunicó que la decisión fue “dura y difícil”. En el mensaje, se mencionó un largo proceso de reflexión y conversaciones, que llevó a la conclusión de que las trayectorias profesionales de Martínez y el grupo seguirían caminos separados.

La banda declaró: “Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo. Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada”.

Martínez, sin embargo, manifestó su descontento con el comunicado. En un mensaje leído en el programa Juntos de Telemadrid por la locutora Mar Montoro, amiga cercana de la cantante, aclaró que no firmó el comunicado. “El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado. Cuando considere y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho que decir”, expresó.