Liam Gallagher presenta su nuevo álbum “C’mon You Know”

Liam Gallagher. Foto: Cortesía

Los dos primeros álbumes de estudio de Liam Gallagher como solista – ‘As You Were’ y ‘Why Me? Why Not.’ – maximizaron el potencial de una formula sencilla: asociar la voz de Liam que define una era con algunos colaboradores de confianza y añadir un nuevo impulso a sus influencias clásicas de los años 60 y del rock and roll. Pero esta tercera vez viene con un cambio en la historia con su nuevo álbum “C’mon You Know”, ya está disponible.

Inicialmente inspirado por los estallidos de creatividad de su colaborador habitual Andrew Wyatt, “C’mon You Know” tomó una serie de giros más extraños y salvajes. Por supuesto, Liam siendo Liam, hay un toque de The Beatles y The Stones en el disco, pero una rápida búsqueda de las primeras comparaciones revela referencias a todo desde T-Rex y Hendrix hasta The Polyphonic Spree y los Beastie Boys. Y es un disco que está coloreado por algunos colaboradores inesperados, incluyendo Dave Grohl, Ezra Koenig de Vampire Weekend, y Nick Zimmer de los Yeah Yeah Yeahs.

Como resumió Liam en una entrevista con The Sunday Times, “Es un poco peculiar en algunos puntos, lo cual es bueno: 80 por ciento de locura y 20 por ciento clásico. Si vas a empezar a hacer cosas así en tu tercer álbum, ayuda que haya un poco de COVID. Porque si no despega y la gente dice: ‘No estoy seguro de esto, es un poco raro’, podemos echarle la culpa al virus y volver al material clásico.”

Ese reparto 80/20 queda demostrado en las canciones que han servido como adelanto al álbum. ‘Everything’s Electric’ (su single en solitario con más éxito en el Reino Unido hasta la fecha) es el resultado de Liam desafiando a Greg Kurstin y Dave Grohl a que escribieran una canción que combinara la atronadora dinámica de ‘Sabotage’ de los Beastie Boys, con la tensión en espiral de ‘Gimme Shelter’ de The Rolling Stones. El tema que da título al disco tiene el carácter inmediatamente adictivo de Liam, pero está repleto de toques sónicos inesperados: coros evangélicos con tintes de Motown, un saxofón chillón de Ezra Koenig, sintetizadores Moog vintage que aumentan la vorágine sónica. Y el single actual ‘Better Days’ es una inyección de dopamina solar en forma de audio, ya que los estruendosos ritmos de los 90s añaden una propulsión a todo dar a un himno clásico que llena los festivales.

Esta sensación de exploración se percibe en algunos momentos a lo largo del disco, desde el triste coro de niños que introduce la canción de apertura ‘More Power’ hasta la arrolladora psicodelia de la última canción ‘Oh Sweet Children’. A lo largo del disco, Liam se muestra muy interesado en las dulces armonías y en las tiernas baladas en ‘Too Good For Giving Up’, la imprevisible y cinematográfica mini-épica ‘Moscow Rules’ (aviso: no es en absoluto un apoyo a Rusia) y el punk-dub de ‘I’m Free’.

Mientras que Liam Gallagher en el escenario es prácticamente la misma fuerza de la naturaleza que era hace casi treinta años, ‘C’MON YOU KNOW’ está llena de letras que son más propensas a extender un abrazo reconfortante a que instigar el conflicto. Esto se hace más evidente en la canción que da título al disco, en la que admite que “Esto harto de actuar como si fuera fuerte” – una idea que también aborda en ‘Diamond In The Dark’. ‘More Power’ ofrece la esperanza de que todas las cosas que no salen como uno planeó serán al final para bien, mientras que ‘Better Days’ es puro romanticismo.

El 27 de Mayo, Liam también publicará el álbum en directo ‘Down By The River Thames’, que documenta su inolvidable actuación en directo en la época de cuarentena. Liam dará una serie de presentaciones enormes al aire libre este verano, incluyendo un regreso de dos noches a Knebworth Park – el escenario del momento más legendario de Oasis – donde vendió las 160,000 entradas casi inmediatamente.