Lido Pimienta se presenta por primera vez con la Orquesta Filarmónica de Medellín

Los arreglos de las canciones son una oportunidad para “darle tres vueltas a todo”, dice la cantautora. Foto: Cortesía

Afro, indígena, colombiana, canadiense, punk, folklorista, tradicionalista, transgresiva, diva y ángel, la cantautora colombo canadiense Lido Pimienta, con sus acentos afrocolombianos, electrónicos y pop se presenta por primera vez con la Orquesta Filarmónica de Medellín. Esta vez la fuerza y la dulzura de su voz se unirán con la orquesta en unos arreglos creados especialmente para una noche inolvidable de nuevas sonoridades.

Lo que Lido lleva en su corazón

Lido siente que nunca he dejado el caribe de Colombia. Lo lleva dentro y hasta se le sale por los poros, dice ella, “en Barranquilla y La Guajira la música está presente, como los árboles, los edificios, los animales. Por eso pienso que, aunque viva en Canadá, el Caribe nunca me ha dejado”. Su estilo es un homenaje a sus raíces colombianas y en su música se destacan la crítica social, el arte y la belleza de sus letras, algunos de cuyos éxitos cantará junto a la Filarmónica de Medellín. Además, de canciones de sus álbumes Miss Colombia y La Papessa, escucharemos el estreno de La belleza y otras canciones, en versión filarmónica, que serán parte de su próximo álbum.

El valor de lo sinfónico

“Si hace cinco años alguien me hubiese dicho que mi música tendría arreglos sinfónicos me hubiese reído. Pero cuando me ofrecieron escribir música para el Ballet de Nueva York, ahí me di cuenta de que en realidad mis composiciones poseen sensibilidad orquestal y de cámara”. Ella hace música electrónica, y para escribir la música de la orquesta usó los mismos elementos. También era muy importante como mujer costeña, colombiana, demostrar que lo sinfónico tiene un espacio en su discografía. “La Filarmónica de Medellín tiene mucho flow, y mi música tiene mucho de eso”.

Los arreglos de las canciones son una oportunidad para “darle tres vueltas a todo”, dice la cantautora. La lección más grande desde que empezó a escribir música para orquesta sinfónica fue entender las capacidades de cada sección, para así aprovechar al máximo esas herramientas melódicas, armónicas, rítmicas. “...algo muy valioso es que la Filarmónica de Medellín tiene mucho flow, y mi música tiene mucho de eso. Además, este trabajo de arreglos no los hago sola, para esta ocasión contamos con la colaboración y co-arreglos míos y de Owen Pallett de Canadá y la maestra Minerva Flórez, de Barranquilla. ¡Todos estamos listos para mostrar el Caribe Sublime!”.

Para Lido, cuando una orquesta está abierta a trabajar con artistas que no vienen del mundo clásico, le demuestra que el futuro de la música sinfónica es brillante, inclusiva, diversa. “El público en Medellín, no puede perderse esto, pues estamos siendo parte de un cambio muy importante. Invito a todo quien lea esto a que haga parte de esta historia también”.