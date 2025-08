Limp Bizkit confirma concierto en Bogotá. ¿Cuándo y dónde?

Limp Bizkit es una de las bandas más influyentes del nu metal y del rock de los años 90 y 2000. Foto: EFE - PAUL BERGEN

Este 5 de diciembre, el Estadio El Campín de Bogotá se convertirá en el epicentro de una experiencia sonora. Loserville, el fenómeno que ha transformado la tristeza, el caos y el desamor en un grito colectivo de liberación generacional, llega por primera vez a Colombia de la mano de Breakfast Live y Bitz, en una edición histórica encabezada por Limp Bizkit, leyendas vivas del nu metal mundial.

¿Qué bandas se presentarán?

Con una producción de gran formato y visuales inmersivos, el evento reúne a algunos de los nombres más relevantes de la escena alternativa y emocional del mundo: el cartel de LOSERVILLE presenta la actitud irreverente y poderosa de esta generación. YUNGBLUD, el fenómeno británico que fusiona punk, pop y energía cruda, promete un show cargado de intensidad y conexión visceral con sus fans.

Desde Estados Unidos llega 311, pionera en mezclar rock alternativo, reggae y funk, con una carrera de más de tres décadas y clásicos como “Amber” y “Down”. La potencia australiana de Ecca Vandal aportará su estilo explosivo que combina punk, rap y electrónica en una propuesta tan única como vibrante. Completan el cartel los incendiarios Slay Squad, conocidos por su sonido que cruza hip-hop y metal en una descarga brutal, y el excéntrico rapero estadounidense Riff Raff, cuya estética y flow desbordante aseguran un espectáculo tan llamativo como su personalidad.

Juntos, conforman un line up que lleva la esencia disruptiva y el espíritu sin filtros de LOSERVILLE a su máximo nivel. LOSERVILLE no es solo un festival. Es un movimiento donde las emociones encuentran ritmo, el desorden mental se vuelve ritual, y quienes alguna vez se sintieron fuera de lugar se convierten en los verdaderos protagonistas. Es la voz de una generación que no teme sentirlo todo.

Limp Bizkit: una leyenda en bogotá

Con más de 40 millones de discos vendidos en el mundo, múltiples nominaciones a los premios Grammy, y álbumes icónicos como Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water y Significant Other, Limp Bizkit es una de las bandas más influyentes del nu metal y del rock de los años 90 y 2000.

Sus hits como “Break Stuff”, “Nookie”, “My Way” y “Rollin’” marcaron una época, y hoy siguen vigentes gracias a una base de fans que atraviesa generaciones. Su regreso a Bogotá representa un hito para la música alternativa en Latinoamérica.

Información de boletería

Venta general en Punto físico: Taquilla TuBoleta del Movistar Arena desde el 5 de agosto a las 10:00 pm. Esta venta, recuerda la dinámica de compra de boletería de antaño, por lo cual, incluirá una escarapela conmemorativa.

Venta público general: A partir del 6 de agosto, a las 10:00 a.m. en www.tuboleta.com

Edad mínima: 18 años (con zona especial para menores) LOSERVILLE: el festival donde los que no encajaban, por fin encajan LOSERVILLE es un manifiesto musical donde el ruido no se disculpa, donde la frustración se convierte en arte, y donde la vulnerabilidad se aplaude.