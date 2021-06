Linda Habitante es una artista de música independiente, quien ha visto en el arte una oportunidad para ayudar a las personas a través de este. De aquí parte “El gris también es un color”, el primer álbum de su carrera, el cual comprende seis canciones junto a cuatro artistas invitados.

Te Vi Llegar: Linda Habitante – Anamaría Laroc

Mala Fortuna: Linda Habitante – Santiago Bernal

Inventario – Linda Habitante – Pio Perilla

El Gris También Es Un Color: Linda Habitante

Azulado y Amarilla: Linda Habitante – Laura Pérez

Gris: Linda Habitante

(Le recomendamos: J Balvin estrenará “Juntos Imparables”, dedicado a los emprendedores hispanos)

La grabación de “El gris también es un color”, se dio gracias a la “Beca es Cultura Local” que Linda se ganó hace unos meses, gracias a esto la artista no solo realizó la producción y el lanzamiento de este disco, sino también desarrolló una convocatoria para artistas de la localidad de Fontibón, donde cinco proyectos musicales recibirán un estímulo de $600.000 pesos colombianos.

El álbum contó con un concierto narrativo de manera virtual, en una transmisión en vivo.

¿Qué experiencias tuvo para componer “El Gris también es un color”?

Muchas. Lo primero es explicarles por qué se llama así. En el 2010 el alcalde tenía pintada toda la 26 con grafitis de artistas maravillosos, luego lo destituyeron y una de las primeras órdenes fue cubrir todas esas obras artísticas con pintura gris. Un día sobre esa pintura gris vi como algún artista puso sobre los muros con una pintura gris más oscura: “El Gris También es un Color”. Cuando leí eso me pareció un acto hermoso de revolución, y me enamoré más al entender que el arte no puede destruirse porque con las mismas armas que disparan en su contra ella se hace fuerte.

Siempre he sido fan de los comienzos de la emoción que producen, de los nervios, de descubrir y aventurarse por terrenos desconocidos. Pero poco se habla de la magia de los finales, hay finales tristes y dolorosos, finales sin sentido, pero también hay finales que se sienten como renacer, como la cereza del pastel que honra los comienzos y la historia y eso es “Gris”, mi canción. Recordando con esto una de las mejores frases de Sabina y modificando su estructura para mí pensamiento: Lo mejor del amor cuando termina es cuando al punto final de los finales no le quedan dos puntos suspensivos.

Linda Habitante - El Gris También Es un Color (Spoken Word)

¿De qué trata la canción “Inventario”?

Es un reencuentro con uno mismo, es perderse y extrañarse, y encontrarse en el espejo para no volverse a ir.

¿Cuánto tiempo se tardó en hacer la canción (escribirla, producirla, etc)?

La compusimos Pio Perilla y yo. Él fue una noche a mi casa y hablamos de cómo se sentía cada uno, estábamos en ese momento de búsqueda personal, y nos encontramos gracias a esta canción. La compusimos en una noche, y le hicimos los últimos ajustes en una semana. La preproducción, arreglos y producción nos tomó 3 semanas.

¿Qué busca transmitir con este primer disco (sensaciones, mensaje, etc)?

Cada sencillo es un viaje diferente, lo que quiero es un viaje en el lector, que vaya desde la dulzura a la celebración del error y las fracturas, a la fiesta por estar vivos aunque sea difícil, después que se encuentre con él mismo, que se cuestione y luego que pase por las etapas de un amor de colores.

¿Cuál cree que ha sido la evolución que ha tenido Linda Habitante desde su primer lanzamiento?

Ufff muchísima, y creo que el proceso de aprendizaje y crecimiento no se detiene, cuando lancé “Cambié pensar por sentir”, que fue mi primer sencillo y mi canción más conocida no lo hice queriendo lograr ningún objetivo comercial, sólo quería cantar y comunicar lo que sentía y creo que eso lo hizo especial, ahora lo que quiero es crear conceptos, viajes y emociones para las personas que escuchan y reciben mi mensaje, comunicar lo que no puede comunicarse fácilmente y actual como actor social en mi comunidad.

¿Cuál es la apuesta conceptual del álbum?

Un viaje de emociones y con las tres últimas canciones una obra dividida en tres con introducción sensorial, clímax de amor, color en la segunda y desenlace y partida en la última.

(Le puede interesar: Cazzu estrena junto a J Quiles “Dime dónde”)

¿Cómo fue el proceso de trabajar con Idartes?

Maravilloso, hemos recibido un apoyo increíble y gracias a Idartes nuestro sueño puede tomar forma.

¿Cómo nació la idea de realizar una convocatoria para apoyar artistas en Fontibón?

Yo crecí y me crie en Fontibón. Aquí descubrí que cantar era mi propósito de vida, esta localidad ha sido testigo de mi crecimiento y yo quiero aportar al suyo. La violencia en Fontibón se ha incrementado, y los tiempos de pandemia han dificultado las cosas para todos. Si tenemos más jóvenes que le apuesten al arte, que crean y luchen por sus sueños, vamos a tener menos delincuencia y actividades ilícitas.

Es importante traer eventos de calidad que normalmente se hagan en teatros, y no sea fácil acceder a ellos, para que los jóvenes y la localidad en general se contagie de la magia que el arte tiene. Es importante también, ampliar la comunicación de estos estímulos, para que se den cuenta que dedicarse al arte no es tan difícil cómo parece y que existe un portafolio de ayudas y oportunidades para los artistas y emprendedores. La localidad cuenta con habitantes muy talentosos e ingeniosos y es el momento de darles una mano.

Mi nombre artístico es Linda Habitante, un recordatorio a que como todos soy tan sólo un habitante más, pero que tengo en mis manos la posibilidad de dejar de serlo y convertirme en parte del cambio, y con mis letras, mis acciones, mi gestión y mi música quiero invitar a quien me escuche, a que haga lo mismo, desde la profesión que tenga.

¿Por qué cree que es importante apoyar la música independiente con este tipo de convocatorias?

Porque es el futuro del arte en el país

Cuéntenos sobre los vídeos del disco ¿Por qué realizar una sesión en vivo?

En medio de la pandemia extrañamos los conciertos, compartir, estar juntos, todo lo digital es increíble pero quería tratar de llevar un show en vivo a las casas de las personas y que sintieran que estaban ahí.

¿Cómo ha sido planear la estrategia del lanzamiento del disco, en medio de la pandemia?

Ha sido un reto, pero ante la dificultad, la fortaleza, así como las pinturas grises vencieron a las armas que intentaban ocultar el arte, el arte se defiende solito.

Linda Habitante · Pio Perilla - Inventario (En Vivo)

¿Por qué realizar un concierto narrativo? ¿De qué trata?

Un concierto narrativo que involucra una interdisciplinariedad de las artes en escena (música, danza y artes escénicas). Es una pieza teatral que fusiona las disciplinas del arte con el fin de mostrar un trabajo musical, brindando protagonismo a las canciones pero no al cantante. Se cuenta a través de narrativa visual, musical y corporal, y las letras se convierten en el principal protagonista. Me gusta el arte que me inquieta que me despierta sensaciones inesperadas y eso quiero crear en la gente que me escucha.

¿Qué viene ahora para Linda Habitante?

Todo, ¡Estoy muy emocionada! Este disco abrió una puerta muy bonita en mi carrera, fue grabado en vivo. Ahora viene mi primer disco producido en estudio con Leonardo Castiblanco y un Ep de canciones sociales por la situación que vivimos en el país