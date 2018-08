Liniker: pasar a la historia sin maquillaje

Daniel Grajales T.

Son y han sido las mujeres de su familia, su mamá Ángela, sus amigas, los principales referentes. Quizás ese cabello ondulado, afro y abundante, lo eligió pensando en ellas, personas humildes, de bellezas naturales, que caminan en sandalias, tranquillas, por los senderos del estado de Sao Pablo, Brasil.

Su vestuario es femenino, sin perder la sencillez que la caracteriza: una delgada camisa amarilla de lino, un pantalón de denim talle alto que marca sus caderas. Liniker Barrios lidera la banda Liniker E Os Caramelos lejos de una idea de feminidad que tenga como principal símbolo el lápiz labial, el maquillaje; también evita puestas en escena excesivas, que parezcan superar, con artilugios, su talento. (Le puede interesar: Más de 122.000 personas se han gozado Rock al Parque 2018)

“Estamos de fiesta y vamos a celebrarlo danzando”, dice en un portuñol eufórico, para referirse a que es la primera mujer trans en subirse al escenario de Rock al Parque, en su edición 24. Entonces, comienza un show que no deja dudas de lo imponente que es la música negra de su país, ni mucho menos que ella ama el baile, porque algunas gotas de sudor bajan por su rostro, limpio de maquille, diciendo que, hasta ahora, la carrera, destacada por la crítica y aclamada por el público, ha sido gracias al sudor de su frente, al cariño de sus seguidores.

Así como ella, que viene de los barrios de la ciudad de Araraquara, heredera de la tradición musical de su familia; entre la multitud del público que corea los sones del espectáculo está Lady González, de 20 años, quien desde la localidad bogotana de Puente Aranda llegó a Rock al Parque “solo para ver a Liniker, ellas son un acercamiento a la cultura de Brasil, me encanta ese país y me han ayudado mucho a aprender más el idioma portugués. Además, me gusta mucho quién es ella, su empoderamiento, como que dice ‘soy negra y transgénero’”. (Le puede interesar: Las Pussy Riot, el toque polémico de Rock al Parque 2018)

Con su ritmo, que une el funk tropical con la música negra de Brasil y la frescura de una banda contemporánea de soul, Liniker E Os Caramelos emocionó a los asistentes a Rock al Parque y habló de ser transgénero, de luchas y sueños, con la cara lavada, después de casi no poder caminar por el Parque Simón Bolívar, pues sedujo hasta la locura a sus seguidores.

Los ritmos negros de Brasil son muy evidentes como base de su música, aunque hay otros ingredientes, ¿cuáles son?

Nosotros tenemos grandes influencias de Brasil, porque cada uno tiene influencias de su vida, hay zamba, pero también rock, folk, soul, por eso queremos que nuestra música se caracterice por unir lo que somos desde las raíces hasta lo que nos ha ido tocando en otros momentos de la existencia.

¿Ha sido difícil abrirse camino en la música?

Sí. Nosotros somos una banda independiente y yo soy una mujer trans. En Brasil tenemos muchas dificultades como comunidad LGBTIQ, sin embargo, estamos aquí en este Festival tan importante para toda la cultura latinoamericana, nunca habíamos soñado algo así, hacer parte de algo tan grande, entonces ahora ves que ha valido la pena, me siento feliz.

En la puesta en escena hay mucha zamba, mucha sensualidad y movimientos, ¿de dónde viene ese gusto por el baile?

Mi madre ha influido mucho en mi vida, ella siempre está en los bailes, danzamos juntas en casa. Mi familia es una familia muy alegre, por eso yo en mis conciertos siempre estoy alegre, feliz. Por ellos yo soy esta persona.

¿Ella también ha influido en su estética, en cómo se ve la mujer trans que lidera esta banda?

Ahora que soy un poco más adulta, nosotras nos vemos más parecidas. Yo me influencio por mis amigas, por mamá, por mi prima, mi abuela, por las mujeres que atravesaron mi vida e hicieron de mí la mujer fuerte que soy. Ser auténtica fue un descubrimiento especial, porque las barreras comenzaron a quedarse ahí, quietas, mientras nosotras podíamos ir caminando por las calles con la cabeza erguida.

¿En su infancia sintió miedo de ser quien en su interior sentía que debía ser?

Cuando yo era niña tuve la gran suerte de que mi madre nunca cortara mis ansias. Sabía que yo debía sobrevivir de la manera que escogiera, diferente a otras personas que no tienen esa puerta abierta en casa, en familias que no entienden esta realidad. Fue una suerte poder entender que podía ser lo que yo era, a partir de entonces estoy en la búsqueda de lo que soy, creyendo que nuestros cuerpos tienen múltiples potencialidades, millones de posibilidades, que nos transforman y hacen que nos tornemos personas reales.

¿Sigue sintiendo como música algún tipo de discriminación?

Sí. Vivir en esta realidad es algo de mucho coraje. Por eso decidimos estar juntas en escenarios, en salas de cine, en todas partes, aceptando lo que somos. La gente tiene la idea de apagarnos, que seremos débiles, pero no, cada vez vamos a estar más arriba, levantando las cabezas.

¿Cuál es el sueño que guía su carrera en este momento?

Ver otras parecidas, o distintas de mí, ocupando los espacios, siendo lo que quieren ser.

Usted es la primera trans en Rock al Parque, ¿cree que hace falta oportunidades para la comunidad en los eventos musicales?

Sí, porque si en un certamen de la importancia que tiene Rock al Parque, con 24 años, yo soy la primera, ¿dónde estaban las otras?, sabiendo que hemos estado ahí, junto a todo el mundo, esto quiere decir que muchas fuimos invisibilizadas.

Creo que en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, toda Latinoamérica, tenemos mujeres y hombres trasngénero que tienen su voz, o algún arte para hablar de lo que pasa en nuestros mundos, que debe ser expuesto afuera, necesitamos visibilidad, necesitamos que las personas escuchen lo que estamos hablando. Tenemos mucha importancia, debemos seguir caminando juntos. En los próximos años veremos muchas más mujeres y muchos más hombres trans en los escenarios.

El público se eclipsó con su show, con su baile, con que los animara a moverse...

No estoy haciendo esto sola, somos un colectivo, con una relación hermosa. Eso es lo que quiero conectar con la gente, que sepan que estamos juntos, hablando, con una fuerza mayor, un verdadero encuentro, que hace que durante el show ellos sean lo más importante para nosotros, su banda.

¿Cómo quiere que el público se conecte con su propuesta artística?

Quiero que el público, a través de la conexión que logramos cuando nos presentamos y en todo lo que hacemos, sientan una conexión, que nos vean como una familia, un colectivo para sumarse, personas con disposición para hacer música, para danzar, envolver, para bailar juntos. Tenemos una potencia importante porque somos felices haciendo lo que estamos haciendo.

Suelen asumir a la mujer trans con los labios pintados, usando maquillaje, ¿por qué usted no lo usa?

Yo soy natural, no quiero ser una persona como los demás quieren que sea, tengo mi identidad, me encanto, amo mi pelo, mi rostro, mis ojos. Yo soy mujer así y me basta.