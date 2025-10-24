Linkin Park en Bogotá: horarios, telonera, ‘setlist’, parqueaderos y recomendaciones

La agrupación estadounidense continúa recorriendo el mundo con la gira From Zero World Tour, que en 2025 llega por segunda vez a Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Linkin Park regresará a Bogotá este 25 de octubre para presentarse en el Vive Claro, escenario que recientemente ha recibido a bandas como Green Day y Guns N’ Roses. El grupo liderado por Mike Shinoda volverá a la capital colombiana acompañado por Emily Armstrong, nueva vocalista de la banda, quien se ha convertido en una pieza clave de la nueva etapa sin Chester Bennington.

El concierto hace parte de la extensión de la gira mundial From Zero World Tour, que tuvo a Bogotá como una de las dos únicas paradas latinoamericanas en 2024. La gran acogida del público llevó a sumar esta nueva fecha, una segunda oportunidad para los fanáticos que no lograron conseguir entradas en la anterior visita, agotadas en tiempo récord.

Horarios y telonera de Linkin Park en Bogotá

Las puertas del Vive Claro se abrirán a las 4:00 p.m., permitiendo el ingreso con anticipación a los miles de asistentes que se esperan para esta nueva cita con la banda responsable de éxitos como In the end y Numb. La organización recomienda llegar con tiempo suficiente, teniendo en cuenta los controles de seguridad y la congestión habitual en los alrededores del recinto.

La encargada de encender la noche será Poppy, artista estadounidense que combina elementos del metal, el pop y la electrónica. Su presentación está programada para las 7:50 p.m. y se extenderá por una hora, antes de dar paso al show principal de Linkin Park, previsto para comenzar a las 9:00 p.m.

‘Setlist’ del concierto de Linkin Park en Bogotá

Aunque la banda no ha revelado oficialmente el listado de canciones que interpretará en Bogotá, los fanáticos ya especulan sobre el posible setlist basándose en el más reciente concierto de la gira, realizado el 24 de septiembre en Seattle. Esa presentación dejó ver una mezcla entre los clásicos que marcaron la historia de Linkin Park y los temas que definen esta nueva etapa junto a Emily Armstrong.

Somewhere I Belong

Lying From You

Stained

Crawling

From Zero (Intro)

The Emptiness Machine

The Catalyst

Burn It Down

Up From the Bottom

Where’d You Go

Waiting for the End

Castle of Glass

Two Faced

Joe Hahn Solo

When They Come for Me / Remember the Name

Casualty

One Step Closer

Lost

Over Each Other

What I’ve Done

Overflow

Numb

A Place for My Head

Heavy Is the Crown

Bleed It Out

Papercut

In the End

Faint

Recomendaciones y parqueaderos para el concierto de Linkin Park en Bogotá

Cada entrada define una puerta específica de ingreso, por lo que es importante consultar la app Quentro antes de dirigirse al estadio. Allí podrá verificar su localidad y el acceso asignado, diseñado para distribuir el flujo de asistentes y evitar aglomeraciones. Al llegar, siga las indicaciones del personal de logística, que estará dispuesto a orientar a los asistentes en cada punto del recorrido.

La boleta digital para el concierto de Linkin Park debe presentarse directamente desde la aplicación, sin necesidad de imprimirla. Asegúrese de que su celular tenga suficiente batería y tenga el código QR listo en pantalla al llegar al filtro de seguridad. También se recomienda evitar objetos prohibidos, como envases de vidrio o elementos cortopunzantes, y revisar con antelación la lista oficial publicada por la organización del evento.

Quienes lleguen en vehículo podrán utilizar el parqueadero oficial del Vive Claro Distrito Cultural, con acceso por la Carrera 60 y entrada adaptada por la Calle 53 para personas con movilidad reducida. El espacio cuenta con cupos para carros, motos y bicicletas, y es posible reservar a través de www.redparking.co. Otros parqueaderos cercanos son el del Centro de Alto Rendimiento (Carrera 60 con Calle 64) y los de los centros comerciales Plaza Claro y Gran Estación, ambos con amplios espacios y buena salida hacia las vías principales.