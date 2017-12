Este viernes, en Revolution Bar en Bogotá

Lion Reggae, música con consciencia

Luisa Piñeros

Sí, reggae con denominación de origen huilense. Es la apuesta de Camilo Talero (vocalista, productor), quien viene trabajando desde 2009 en pro de una música que, aunque nace en el gran Caribe insular, llegó a sus oídos mientras vivía en Neiva. Una vez instalado en Bogotá, sintió la necesidad de profundizar en el género y así crear su propio sonido, su propia propuesta. El arranque fue con pie derecho. Lion Regage comenzó a rugir por ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. En 2010 fue invitado a la Fete de la Musique y ese mismo año debutó con su E.P. titulado Buenas vibraciones. Se trata de un disco corto, en el que el artista incluyó canciones como Divina, Good vibes, Mirada indescriptible, Injusticia y Colombia.

Con esta primera carta de entrada, la respuesta del público no se hizo esperar. Lion Reggae comenzaba a abrirse camino en la escena capitalina, con una propuesta cercana al reggae roots y con un elemento diferenciador de otras bandas: el lenguaje en las letras y la manera sencilla para componer. Claro, el reggae siempre apelará a las buenas vibraciones, a la vida pacífica, al amor, a las deidades. Pero el reggae de Lion conspira con un sonido muy anclado a las raíces colombianas y que se refleja en cada canción.

Armados de más experiencia y por supuesto de mayor inspiración, en 2012 los integrantes del colectivo presentaron el álbum Tierra. Como su nombre lo sugiere, suena a eso, a tierra; a naturaleza en canciones como Luna; a fuerza de vida como lo cantan en Cuando pienso en ti; y a la amistad en Esa luz, en la que compartieron al lado de la legendaria agrupación de Medellín De Bruces a Mí.

“La música que siento ese es todo mi sustento. No busco otra alternativa porque esto es lo que entiendo. Para mí no es difícil cantar y me encanta tanto tocar,

Pues el ritmo está en mis venas y eso ya no lo puedo evitar, no.

Soy músico, compositor, cantante y productor

Mi vida es una armonía, sí una bella sensación,

Pues a donde me toca viajar, la gente sonríe al oírme cantar,

No importa si son europeos, latinos, asiáticos o africanos”.

Dos años después, este era el verso con el que presentaban su nuevo álbum Siente, publicado el 1° de febrero de 2014 y en el que Lion Reggae incluyó canciones como Te fuiste, Mi raíz y el tema que le da nombre al álbum. En este punto, la banda ya había crecido en público y cada vez más se afianzaba su puesta en escena y ya había fortalecido su propuesta sonora. Un gran momento lo vivieron sus integrantes en 2017 cuando fueron convocados para tocar en el Festival Rock al Parque. Los años de esfuerzos, ensayos, el tiempo invertido para cristalizar el sueño, se vieron reflejados en tarima. No sólo en este festival, considerado uno de los eventos gratuitos más importantes de Latinoamérica, sino en encuentros musicales como el Estéreo Picnic, el Jamming Festival y en la reciente visita que hicieron por México.

Para cerrar este productivo año, Lion Reggae se prepara para ser el anfitrión de Avenida Jamaica, un gran festival que reúne a importantes artistas de la escena reggae colombiana y del mundo. Será una noche al mejor estilo jamaiquino, con bebidas tradicionales, bailes y un selecto cartel de músicos, encabezado por Lion Reggae y secundado por formaciones como Adelking Farmer (Venezuela), Vick D (África), Haffid Candela, Jahian Uncan y Dj Beltsazar.

Avenida Jamaica en Bogotá. Viernes 22 de diciembre a las 8:00 p.m. en Revolution Bar. Información y boletería en la taquilla del lugar y 2 Acto (@2acto)

*Periodista musical.