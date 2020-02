Liz Dany Campo, la joven de 18 años que le enseñó a bailar champeta a Shakira

Redacción música

Shakira realizó una presentación magnifica durante su actuación en el medio tiempo del Super Bowl. La artista tocó la guitarra y bailó mapalé, champeta, salsa y los ritmos afrocaribeños durante su show en el Hard Rock Stadium, en Miami (Estados Unidos).

De acuerdo con la cantante, este trabajo fue posible gracias a sus maestros de baile, especialmente a Liz Dany Campo, de 18 años, quien le enseñó a bailar champeta. Las dos estuvieran juntas durante tres meses preparando el espectáculo que fue visto por más de 100 millones de personas.

Liz Dany Campo nació en Barranquilla y es egresada del colegio Dolores María Ucros de Soledad. A su joven edad se encarga de mantener a sus familiares gracias a sus habilidades artísticas. (Puede leer: Shakira deslumbró en su presentación en el Super Bowl)

"Shakira es una excelente alumna. Muy juiciosa. Es una mujer responsable le gusta toda la perfección, analiza cualquier cosa. Es muy atenta, humilde, sencilla, pendiente de sus hijos, de su esposo. Es una mujer maravillosa, es de admirar, todo un ejemplo a seguir", comentó la barranquillera de 18 años sobre trabajar con Shakira.

El sueño de Liz Dany Campo es seguir trabajando con Shakira para que el talento colombiano sea reconocido en el exterior. Después de su presentación en el Super Bowl, sus seguidores de Instagram aumentaron a 170 mil. Mientras que Shakira entró con cuatro canciones en el top 10 de iTunes en Estados Unidos. El primer puesto lo ocupa "Whenever, Wherever", seguida de "Hips Don´t Lie (feat. Wyclef Jean) en el cuarto lugar; Waka Waka (this time for África) en el sexto; y "She Wolf" en la casilla número 10.