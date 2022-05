Llega “Sinergia”, el nuevo álbum de Myriam Hernández

La artista chilena presenta "Sinergia", un álbum que mantiene su concepto de pop romántico. Foto: @fernando.fotografías / Instagram Myriam Hernández

Myriam Hernández regresó a los estudios musicales acompañada de Jacobo Calderón para grabar una nueva colección de canciones, su nuevo álbum titulado “Sinergia”, un título inspirado en la conexión artística que se produjo junto al productor español y colaboradores durante el proceso de composición de los 11 temas que forman este nuevo trabajo discográfico, el primero bajo sello propio. Un sólido pop romántico de la voz femenina más admirada de Hispanoamérica.

Meses antes la cantante lanzó 3 sencillos con videoclips, se trata de ‘Hasta aquí’, ‘Te quiero, Ti Amo’ y ‘Ya es tarde’ (sumando más de siete millones de reproducciones) como adelantos de esta maravillosa producción. Un álbum que mantiene su concepto de pop romántico introduciendo nuevos instrumentos y sonidos a su inconfundible estilo, en el que siempre el principal instrumento es la voz sugerente de Myriam, dotada de matices y mucha sensibilidad.

Las canciones fueron escritas y compuestas por Jacobo Calderón en compañía de la intérprete, así como anteriormente, en 1992, lo hiciera su padre Juan Carlos Calderón, productor del tercer disco de Myriam Hernández que acreditó nuevos éxitos para su ascendente trayectoria.

Myriam Hernández - Hasta Aquí (Video Oficial)

“Conocer a Jacobo fue una sorpresa, primero por el cariño y amistad que tuve con su padre, pero luego al conocerlo nuestra química fue inmediata. Él me entregó unas primeras propuestas de canciones que fueron decisivas para volver a encantarme con la idea de grabar un nuevo álbum. Y después de cuatro años de composición y el trabajo en estudio estoy muy orgullosa y más sorprendida con el resultado, es un disco de estilo pop romántico muy actual en sus temáticas y sonido. Creo que es el álbum más valiente y luminoso de mi carrera” define Myriam Hernández.

La producción se realizó entre estudios de Madrid y Miami contando con la participación de la Sinfónica de Bratislava en los arreglos de cuerdas, el ingeniero venezolano Boris Milán y la masterización a cargo del español Caco Refojo.

“La verdad es que grabar con Myriam ha sido muy fácil porque tiene una técnica y una experiencia que cualquiera sería capaz de estar ahí, entonces no me ha sorprendido en lo técnico porque es evidente quién es Myriam Hernández, sí me ha llamado la atención la resistencia, la fuerza que tiene cantando, la cantidad de horas que es capaz de estar en el estudio y además siempre yendo a más” cuenta Jacobo Calderón, productor y compositor del disco, un nombre reconocido en el pop español.

“El álbum fue producido durante la cuarentena y eso influyó en la necesidad de hacer canciones que entregaran una esperanza, un mensaje más positivo y siempre inspiradas en el amor, aunque el amor no solo se trata sobre la pareja, la primera canción ‘Hasta Aquí’ que abre el álbum es un mensaje de amor propio dedicado a la resiliencia de las mujeres” señaló la cantante.

El nuevo disco será presentado como parte de su tour de conciertos Sinergia, que ya mostró con total éxito en escenarios de Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, Perú y Colombia, el pasado 28, 29 y 30 de abril en Bogotá, Medellín y Cali; una gira por América Latina que continuará este sábado 11 de junio en el Movistar Arena de Santiago de Chile en su retorno a ese escenario.

Posteriormente el Tour Sinergia llegará a Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua, Paraguay y 20 nuevas fechas y localidades de Estados Unidos durante octubre y noviembre de este año.

“Los conciertos en vivo son irremplazables, la emoción y el contacto en directo no se puede igualar, y por eso este tour ha sido bastante especial después de lo que fue el confinamiento. Pero los nervios y la expectativa siempre están, además de las ganas de mostrar las canciones nuevas y los arreglos que hemos trabajado con el equipo, mi productor musical, músicos, visualista, iluminadora, una parte técnica tan valiosa como el proceso creativo que implica el nuevo tour. Es muy emocionante lo que ha pasado” explicó Myriam.

