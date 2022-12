“Lo que no me mata”, Paraísos estrena álbum que destaca la resiliencia

Andrea Roa y José Castillo conforman Paraísos, un duo musical que estrena su primer álbum de estudio, "Lo que no me mata". Foto: Cortesía: CinemaCrudo

Andrea Roa y José Castillo conforman el duo barranquillero, Paraísos, una agrupación que se centra en mezclar diferentes melodías para contar historias.

José es productor y compositor nominado seis veces al Grammy 2022 (1 Anglo, 5 Latino) y recientemente ha trabajado con artistas como Bad Bunny, Camila Cabello, Bomba Estéreo.

Andrea, vocalista y compositora del dúo, quien ha trabajado con bandas como Diamante Eléctrico, escribió las letras y las melodías del disco junto a Jose, en lo que ha sido un proceso de ser cada vez más vulnerable y audaz como artista.

Los integrantes de este dúo han sido amigos desde la infancia. Ambos siempre han tenido un gran interés por la música y habían soñado con tener su propia agrupación desde que cantaban en varios cafés de Barranquilla tocando algunos covers de artistas famosos.

Por situaciones de la vida, este par de amigos tomó caminos diferentes para construir lo que es ahora gran parte de su legado, y después de 10 años, la vida les dio la oportunidad de llevar a cabo el sueño que en algún momento de su adolescencia quedó inconcluso.

Así nace Paraísos, un proyecto musical que tiene, dentro de sus objetivos, crear una sonoridad única a partir de ritmos de música electrónica y synth pop.

“Hemos estado combinando cómo suenan nuestras canciones favoritas; música electrónica, pop moderno, melodías vocales que suenan interesantes. Además, somos de Barranquilla, nos identificamos como caribeños y esos sonidos salen a relucir en algunos temas. Es así como con estas tres combinaciones sale la melodía de Paraísos”, comenta José Castillo, productor y compositor del álbum, “Lo que no me mata”.

El primer disco oficial del dúo de Andrea Roa y José Castillo llegó este año y tiene como objetivo explorar la reconexión como una dimensión distinta de la vida cuando se siente que se vuelve a nacer después de sobrevivir a una experiencia difícil.

Esta situación se dio en 2021, cuando Andrea, vocalista de la banda, se contagió de covid y la llevó a estar diez días hospitalizada, con un pronóstico poco alentador.

“Estando en el hospital, empiezas a pensar en las prioridades que tienes, a qué le estás invirtiendo tu energía y qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida, con quienes quieres estar, hacia dónde quieres ir”, comenta la compositora quien añade que “este álbum no es triste ni oscuro”.

Tanto José como Andrea, concuerdan que el objetivo final de “Lo que no me mata” es poder brindar, a través de la música a los oyentes, una experiencia sonora que les permita reconectarse consigo mismos y con aquello que les hace vibrar el alma.

El álbum está compuesto por diez canciones que están conectadas por un hilo narrativo que cuenta con una introducción “un poco triste”, haciendo referencia a la tormenta que se presenta antes de la calma; después, hay un intermedio al que le dan el nombre de “Día 11″, que busca transmitir una pausa en el camino y finaliza con el tema “Nueva”, una canción que significa la liberación final.

“Lo lindo después de pasar por este susto, fue que empecé a reordenar mis prioridades, le di paso a establecer una conexión más fuerte con mis energías, mi familia, mi arte, con quién soy yo, y eso también era lo que deseábamos transmitir en “Lo que no te mata”, explorar la conexión con la vida, de reasignar prioridades y darle prioridad a la libertad”, señala la cantautora quien también comenta que la grabación de “Día 11″ es un audio de ella cantando en el hospital un fragmento de otro tema del álbum.

Este primer disco se estuvo preparando durante dos años, pues antes de pandemia, la idea de realizar su debut con los álbumes musicales, ya era un hecho; muchas de las canciones fueron escritas y algunos demos fueron grabados antes de la enfermedad de Andrea.

“Cuando empezamos a salir nuevamente y a compartir con amigos, disfrutando y bailando, entendimos que la música nos estaba pidiendo un cambio de vibración, de frecuencia, así que teniendo en cuenta la experiencia de Andrea, reversionamos la mayoría de las canciones que teníamos hasta encontrar lo que deseábamos transmitir”, apuntó Jose.

“Lo que no me mata” cuenta con tres sencillos lanzados previamente “Luna nueva”, “contacto” y “Palmeras” reseñados por medios como Remezcla “New Favorites”, Latin Altradio “Best New Latinx” y Alternalido “music that is bold, daring, and different”.

También han logrado posicionarse en playlists a nivel nacional y regional en Spotify con Novedades Colombia, Perú, Ecuador, Fresh Finds Latin, Eléctrica Selvática, y Electrolatino de Deezer.

La mezcla del álbum fue realizada por Andrés Rebellón (Diamante Eléctrico, Cuco), y la masterización por el colaborador de Bjork y The Prodigy, Damian Taylor.