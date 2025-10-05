Los Amigos Invisibles: más de tres décadas de ritmo, irreverencia y nueva música

Julio César Briceño y José Rafael Torres, integrantes de Los Amigos Invisibles. Foto: Cortesía Malabar Sound

Con 34 años de carrera, Los Amigos Invisibles siguen siendo una de las bandas latinoamericanas más constantes y versátiles de la escena. Su mezcla de funk, disco, pop y ritmos electrónicos les ha permitido reinventarse sin perder su identidad, algo que vuelve a evidenciarse en su más reciente lanzamiento, Suggar Daddy.

El tema, cargado de groove y humor, rescata el concepto de los “sugar daddies” desde una mirada vintage y bailable. “La gente cree que eso está de moda, pero los sugar daddies existen desde 1920, cuando la gente en Estados Unidos se juntaba a tomar alcohol y hacer fiestas ilegales”, explicó el vocalista Julio César Briceño en entrevista con Vea y El Espectador.

El artista adelantó, además, que esta historia tendrá una contraparte femenina: “No nos olvidamos de las sugar mommies. Pronto viene Sugar Mami, con un sonido disco-funk house, bien discotequero, que nos gusta hacer”.

Los Amigos Invisibles y una propuesta con nuevas alianzas

Suggar Daddy destaca también por su estética visual, que se aleja de lo habitual en la agrupación. De hecho, en el video no aparecen los integrantes, sino el creador venezolano Abel Cote, conocido por sus coreografías y ediciones en TikTok. “Nos encantó su estilo. Le dijimos: ‘Haz lo tuyo’. Y quedó brutal. En el video no salimos nosotros, gracias a Dios, menos mal (risas)”, contó Briceño.

En cuanto al origen del sencillo, el vocalista explicó que surgió a partir de un demo compartido por un músico de Maracaibo, Venezuela. “Venía con su parte funky, pero quisimos recortarla, darle nuestra visión de productor. Entre disco y disco siempre estamos componiendo, aunque sea por separado. Luego juntamos ideas hasta decidir qué entra en el repertorio”, comentó.

Entre la inmediatez y la permanencia

A pesar de los cambios en la industria, Los Amigos Invisibles siguen creyendo en el formato del álbum, aunque adaptado a los nuevos tiempos. “Todavía creemos que si tienes un público que espera el disco, vale la pena hacerlo. Hay un nicho que escucha álbumes completos. Lo que sí tenemos claro es que el próximo será corto”, dijo Briceño, quien anticipó que las bases ya fueron grabadas y que seguirán lanzando sencillos de forma progresiva.

Su próximo lanzamiento, Sugar Mami, incluirá la voz de una creadora que el cantante descubrió en TikTok: “No es profesional, pero es vocal coach y lo hace increíble. Tiene 10 millones de seguidores, más que nosotros (risas). Nos pareció divertido sumarla sin fijarnos en cifras ni managers, simplemente por la buena vibra”.

Los Amigos Invisibles y el arte de mantenerse vigentes

A lo largo de 34 años de trayectoria, el grupo ha mantenido su lugar gracias a una mezcla de constancia, autocrítica y sentido del humor. “Seguimos siendo tercos, y también ha habido suerte. Lo importante es mantener la autocrítica, revisar qué funciona, qué no, y no tomárselo personal. Hay que tener el ego despegado”, reflexionó Julio Briceño en esta charla.

Con Suggar Daddy sonando y Sugar Mami en camino, Los Amigos Invisibles reafirman que la experiencia y la frescura pueden coexistir. Su historia, iniciada en Caracas a finales de los 80, sigue sumando capítulos desde la irreverencia, el ritmo y la misma energía con la que conquistaron las pistas de baile hace más de tres décadas.