Los Beatles traen de nuevo "Abbey Road" con estrenos especiales de aniversario

Redacción Música con información de agencias

Esta es la primera vez que Abbey Road se lanza con pistas mezcladas y la primera vez que será presentada con sesiones adicionales y demos. La nueva extensa edición del álbum, sigue la universal y aclamada versión extendida y mezclada de aniversario de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band and The BEATLES (‘White Album’), estrenadas en 2017 y 2018 respectivamente.

Para crear las mezclas estéreo, 5.1 surround y Dolby Atmos de Abbey Road, Martin y Okell trabajaron con un equipo experto de ingenieros y especialistas de restauración de audio en los estudios de Abbey Road. Los nuevos lanzamientos de Abbey Road, incluyen el nuevo mix del album en estéreo, sacado directamente de las cintas originales de ocho pistas. Para producir el mix, Giles se guio a través del stereo original del album y supervisado por su padre, George Martin.

“La magia sale de las manos que tocan los instrumentos, la mezcla de las voces de los Beatles con la belleza de los arreglos musicales”, explica Giles Martin en su introducción escrita para la nueva edición. “Nuestra misión es simplemente asegurar que todo suene y cause la misma sensación que el mismo día en el que se hizo la grabación.”

El recopilatorio Super Deluxe de Abbey Road presenta 40 pistas, entre ellas “The Long One” edición de ensayo y mix para el popurrí de la segunda cara del álbum - en tres CDs (estéreo) y uno en disco Blu-ray (Dolby Atmos, 96kHz/24 bit estéreo de alta resolución, y 96 kHz/24 bit DTS-HD Master Audio 5.1). Los cuatro discos se protegen en un enfundado libro de tapa dura de 12” por 12” con un prólogo de McCartney, una introducción de Martin, capítulos en profundidad escritos por el historiador, autor y productor de radio de los Beatles, Kevin Howlett, en los que cubre la historia de los meses precedentes a las sesiones de grabación deAbbey Road.

También incluye detalles pista por pista y notas de las sesiones, arte de portada, sesiones de fotos y la recepción que tuvo el álbum tras su estreno. Además incluye una redacción del periodista musical y autor David Hepworth sobre la influencia que tuvo el álbum durante 50 años. El precioso libro ha sido ilustrado con fotografías nunca antes publicadas, entre ellas algunas tomadas por Linda McCartney; imágenes nunca antes publicadas de letras de canciones escritas a mano y bocetos; correspondencia de los Beatles, hojas de grabacion, cajas de cintas y reproducciones impresas originales de anuncios. La colección de audio Super Deluxe permitirá su compra mediante descarga y streaming de las 40 pistas en formato estándar y MFiT, además de en formato audio de alta resolución (96kHz/24 bit).

El set de vinilos Deluxe de Abbey Road en edición limitada incluye las cuarenta pistas de la colección Super Deluxe en tres vinilos de 180 gramos. El nuevo conjunto de elepés en estéreo aparece presentado en una funda fielmente replicada, con dos LP de sesiones de grabación con su envoltorio propio incluyendo además un documento explicativo de cuatro páginas en una caja.

El conjunto de 2 CD Deluxe conjuga la nueva mezcla en estéreo con versiones obtenidas de la grabación Session y grabaciones con sus 17 canciones, presentadas en secuencia para que encajen con el orden del álbum. Los dos discos aparecen en un set con un folleto adjunto de 40 páginas que es un resumen del libro Super Deluxe. El nueva mezcla en estéreo del álbum aparece también disponible en 1 CD y en vinilos de 1 LP de 180 gramos, para descargas digitales en audio MDiT y estándar, así como en un LP vinilo con imagen en edición limitada que ha sido ilustrado con las cubiertas de ambas caras del álbum.

La sesión 23 y las grabaciones de demostración del conjunto de vinilos Deluxe y Super Deluxe de Abbey Road aparecen presentadas en el mismo orden cronológico de sus primeras fechas de grabación con “I Want You (She’s So Heavy)” en el encabezado.

La celebración del 50º aniversario

Fans de Los Beatles se congregaron este jueves cerca de los estudios de grabación londinense de Abbey Road para celebrar el 50º aniversario de la foto que ilustra el último álbum que grabó el cuarteto, "Abbey Road", con una de las portadas más icónicas de la historia de la música.

La foto muestra a los cuatro miembros del grupo atravesar un paso peatonal frente a los estudios Abbey Road. John Lennon va adelante, seguido de Ringo Starr, Paul McCartney, descalzo, y George Harrison.

Este jueves, los fans, algunos disfrazados como Los Beatles, tomaron el paso peatonal, un "santuario" para Mary Anne Laffin, de 66 años, quien llegó desde Nueva York especialmente para la ocasión.

"Es increíble ver a toda esta gente que los ama, y ver lo importantes que han sido para el mundo", expresó. Algunos fans llevaron guitarras para cantar canciones de Los Beatles y muchos llevaron signos de paz. La idea surgió inicialmente en la cabeza de McCartney, quien primero esbozó pequeños muñecos simplistas sobre un paso peatonal.

La foto fue tomada a las 11:35a.m. el 8 de agosto de 1969 por el fotógrafo escocés Iain Macmillan. Esa hora fue escogida para evitar a los fans, que sabían que la banda generalmente llegaba al estudio a mitad de la tarde para grabar.

Parado sobre una escalerilla en la calle, donde el tráfico había sido detenido por un policía, Macmillan tomó seis fotos, de las cuales sólo se utilizó la quinta: una en la que los cuatro Beatles caminan al unísono. La sesión fotográfica duró unos 10 minutos.

Teorías de la conspiración

La grabación del álbum concluyó 12 días más tarde, el 20 de agosto. Salió publicado el 26 de septiembre de 1969, seis días después de que John Lennon informara a sus compañeros que dejaba el grupo.

Es el último álbum de estudio de Los Beatles, aunque precede la salida de "Let It Be", grabado antes, y fue hecho en un ambiente más alegre. Incluye las canciones "Something", "Here Comes The Sun", "Octopus's Garden" y "Come Together", así como el famoso 'popurrí' que cierra el álbum, una serie de canciones a veces inacabadas.

Como un hecho extraordinario: el nombre de Los Beatles no figura en la portada.

La portada también dio origen a una teoría de la conspiración sobre que Paul McCartney había fallecido ("Paul is Dead") y que había sido reemplazado por un doble. ¿Las pruebas, según esta teoría? Tiene un cigarrillo en su mano derecha cuando es zurdo. También veían mensajes ocultos en el hecho de que caminara descalzo y a un paso diferente al del resto del grupo.

Sitio de peregrinación

Los estudios Abbey Road se encuentran en el barrio adinerado y residencial de St. John's Wood, en el noroeste de Londres. Fueron creados en 1931 en una gran casa del siglo XIX. Inicialmente estuvieron consagrados a la grabación de música clásica antes de abrirse al jazz y al rock.

No menos de 190 de las 210 canciones de Los Beatles fueron grabadas allí, y la casa londinense de Paul McCartney se encuentra muy cerca.

El lugar atrae a fans de Los Beatles de todo el mundo que, con frecuencia, reproducen la célebre foto sobre el paso peatonal. Éste es también grabado en tiempo real por una cámara cuyas imágenes se difunden en el sitio de internet de los estudios.

El paso peatonal es considerado como monumento histórico inglés desde 2010. "Dentro de 50 años siempre habrá gente que venga a aquí" para rendir homenaje a Los Beatles, estimó Chris Barnett, un fan de 63 años.

"Ellos cambiaron la música para siempre. Cantaban sobre el amor y la paz", destacó.