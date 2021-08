Los Beatles vuelven a “Let it be” con el lanzamiento de ediciones especiales

Este otoño, los Beatles invitan a todo el mundo, en todas partes, a volver a experimentar el aclamado álbum de 1970 “Let it be”, gracias a una variedad de ediciones especiales hermosamente presentadas que serán lanzadas en todo el mundo el próximo 15 de octubre. Tres pistas de estas ediciones remezcladas y expandidas harán sus debuts con el lanzamiento de la preventa: Let it be (2021 Stereo Mix), Don’t let me down (la primera presentación en la azotea) y For you blue (Get back LP Mix).

El álbum “Let it be” ha sido mezclado de nuevo por el productor Giles Martin y el ingeniero Sam Okell en estéreo, 5.1 surround DTS, y Dolby Atmos. La asombrosa Edición Especial del disco sigue los pasos de la aclamada nueva mezcla y versión expandida de los álbumes Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (2017), The Beatles (”White Album”) (2018), y “Abbey Road” (2019).

Todos los nuevos lanzamientos de “Let it be” traen una mezcla estéreo del álbum, como instruía la versión original de “reproducido para disco” de Phil Spector, y traída directamente de las cintas de la sesión original y de la presentación en la azotea. Las colecciones Super Deluxe, físicas y digitales, también traen 27 grabaciones de sesión inéditas, un EP de cuatro pistas de “Let it be”, y la nunca antes vista versión estéreo del LP de 14 pistas “Get back”, recopilado por el ingeniero Glyn Johns en mayo de 1969.

El 2 de enero de 1969, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr dieron inicio al año juntos en el escenario del Twickenham Film Studios, en Londres. Los Beatles empezaron ensayos para un proyecto que los imaginaba de vuelta en el lugar en el que empezaron: el escenario. Durante 21 días, cámaras y grabadores documentaron casi todos los momentos a su alrededor, primero en Twickenham y luego en el Apple Studio de los Beatles, donde Billy Preston se unió a ellos en el teclado. Juntos, ensayaron nuevas canciones originales e hicieron “jams” de antiguas canciones, todas capturadas en vivo y sin arreglos.

El 30 de enero, las cámaras y las grabadoras estaban grabando cuando los Beatles, junto a Preston, montaron el que sería su último concierto en la azotea de las oficinas Apple Corps en Savile Row, ante un pequeño grupo de familia y amigos, y otras personas que estaban al alcance de sus amplificadores.

La presentación de mediodía trajo a un alto al West End de Londres, a medida que los cuellos se alzaban al cielo desde las calles y las ventanas de los edificios vecinos con tal de tener una buena vista. Varias quejas por el ruido trajeron a los oficiales de policía a la azotea, quienes cancelaron el concierto después de 42 minutos.

Las sesiones que hicieron posible el álbum y el film Let it be representan la única ocasión en la carrera de los Beatles en la que fueron documentados de manera tan exhaustiva mientras creaban música en el estudio. Más de 60 horas de metraje no publicado, más de 150 horas de grabaciones nunca antes vistas, y cientos de fotografías inéditas han sido exploradas de nuevo y restauradas meticulosamente para tres lanzamientos complementarios y definitivos de los Beatles este otoño: un festival para los sentidos que recorre todo este atesorado archivo. La nueva Edición Especial de “Let it be” está acompañada por “The Beatles: Get back”, la anticipada serie documental dirigida por el ganador del Oscar Peter Jackson, y un nuevo libro de tapa dura titulado “The Beatles: Get back”.

“Siempre pensé que el film original de Let it be era bastante triste, pues lidiaba con la separación de nuestra banda, pero el nuevo film muestra la camaradería y el amor que los cuatro teníamos unos por otros”, escribió Paul McCartney en su introducción al libro de la Edición Especial de Let it be. “También muestra los maravillosos momentos que tuvimos juntos, y combinado con el nuevo álbum remasterizado de Let it be, se mantiene como un potente recordatorio de su época. Es como quiero recordar a los Beatles”.

El libro de la edición Super Deluxe en CD y vinilo trae el preludio de Paul McCartney; una introducción por Giles Martin; una remembranza de Glyn Johns; capítulos profundos y notas detalladas hechas por el historiador de los Beatles, autor y productor de radio Kevin Howlett; y un ensayo por el periodista y autor John Harris, explorando los mitos de la sesión y contrastándolos con la realidad. El libro es ilustrado, con el estilo de un libro de recortes, con fotografías únicas e inéditas de Ethan A. Russell y Linda McCartney, así como imágenes nunca antes publicadas de letras escritas a mano, notas de las sesiones, sketches, correspondencia de los Beatles, cajas de cintas, fotogramas y más.

Cuando los Beatles llegaron a Twickenham en enero de 1969, el álbum que llevaba su nombre (también conocido como “The White Album”).

todavía estaba en el top de las listas de todo el mundo después de su lanzamiento en noviembre de 1968. Tenían un ambicioso plan en mente para un proyecto que incluiría una presentación en escenarios para un “TV spectacular” y un álbum en vivo. Michael Linday-Hogg fue contratado para dirigir el concierto y documentar los ensayos con un estilo de grabación de “mosca en la pared” y grabar audio mono por medio de grabadoras de cinta ligadas a cámaras. Ethan A. Russell fue traído para tomar fotografías con acceso exclusivo.

En abril de 1969, los Beatles lanzaron apresuradamente su aclamado sencillo Get back / Don’t let me down. Promovido como “los Beatles en su estado natural”, y “tan en vivo como puede estar, en esta era electrónica”, ambos lados del disco fueron acreditados como “los Beatles con Billy Preston”. La mayor sorpresa fue cuando el disco salió”, dijo Preston en 2002. “¡No me dijeron que iban a poner mi nombre ahí! Fueron muy amables conmigo”.

Dirigido por Peter Jackson (de la trilogía de El señor de los anillos, y They shall not grow old), “The Beatles: Get back” lleva a las audiencias al pasado, a las íntimas sesiones de grabación de la banda en un punto clave de la historia de la música. Debido a la cantidad de tomas que Jackson a revisado, que requirieron que pasara los últimos tres años restaurando y editando, The Beatles: Get back será presentado en tres episodios separados. Cada episodio dura aproximadamente dos horas, y saldrán a lo largo de tres días: noviembre 25, 26 y 27 de este año, exclusivamente en Disney+.

La serie documental muestra el cariño, la camaradería y el genio creativo que definió el legado de este icónico cuarteto, compilada a partir de más de 60 horas de metraje nunca antes visto que se grabó en enero de 1969 (por Michael Lindsay-Hogg) y más de 150 horas de audio inédito, todo restaurado de manera brillante. Jackson es la única persona en 50 años a quien se le ha dado acceso total a estos archivos fílmicos privados.

“The Beatles: Get back” es la historia de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr mientras planean su primera presentación en vivo en más de dos años, capturando la escritura y los ensayos de 14 canciones nuevas, originalmente pensadas para ser lanzadas con un álbum en vivo. El documental trae, por primera vez en su totalidad, la última presentación en vivo de los Beatles, el inolvidable concierto de la azotea en Savile Row, en Londres, así como trae otras canciones y composiciones clásicas que aparecen en los dos últimos álbumes de la banda, Abbey Road y Let it be. La música en la serie también ha sido mezclada por Giles Martin (Rocketman) y Sam Okell (Yesterday).

Antes del estreno de la serie, Apple Corps Ltd. / Callaway Arts & Entertainment lanzará mundialmente el libro The Beatles: Get back el 12 de octubre. Disponible en inglés y en nueve ediciones de otros idiomas, “The Beatles: Get back” es el primer libro independiente oficial que se lanza de los Beatles desde el best-seller internacional, “The Beatles Anthology”.

