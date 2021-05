Los Billboard Music Awards llegan por TNT y TNT Series para Latinoamérica

Llega una nueva edición, que premiará lo mejor de la música comprendido entre el 21 de marzo de 2020 y el 3 de abril de este año. La ceremonia será realizada este domingo y transmitida por los canales oficiales, a partir de las 19 horas (COL).

Los Billboard Music Awards se preparan para una nueva edición, que en esta ocasión destacará a las producciones y artistas más importantes de un período que comprende entre el 21 de marzo de 2020 y el 3 de abril de 2021. La ceremonia de premiación se realizará el domingo 23 de mayo y será transmitida por TNT (en español) y TNT Series (en idioma original), a partir de las 19.00 (COL) horas.

Esta edición contará con los comentarios y traducciones de Ileana Rodriguez, Florencia Coianis y Rafael Sarmiento. Un poco antes, a las 18.30 (COL)) horas, el programa Punto de Encuentro TNT realizará una previa con todos los detalles de esta fiesta en la que millones de fans de Latinoamérica podrán conocer cómo se elige a los ganadores, quiénes son los favoritos y cuáles son las tendencias que se reflejan a través de los nominados. Podrá verse por redes sociales TNT y será conducido por Anaís Castro, Heisel Mora y Gerudito.

La gala tendrá como anfitrión a Nick Jonas y se transmitirá desde el Microsoft Theater de Los Angeles. Los artistas que están confirmados para el show son AJR, Alicia Keys, Bad Bunny, BTS, DJ Khaled ft. H.E.R. and Migos, Duran Duran, Glass Animals, Jimmy Jam & Terry Lewis with Sounds of Blackness ft. Ann Nesby, Karol G, The Weeknd, Twenty One Pilots y Doja Cat & SZA.

The Weeknd es el principal favorito gracias a sus 16 nominaciones, entre las que se incluyen Top Artist, Top Male Artist, Top 100 Artist, Top Streaming Song Artist y Top Song Sales Artist. Su álbum After Hours consiguió múltiples reconocimientos, incluyendo Top Billboard 200 Album y Top R&B Album. Además, su single Blinding Lights es opción en cinco categorías.

Otros segmentos como el premio Top Artist será disputado por Drake, Juice WRLD, Pop Smoke, Taylor Swift y The Weeknd. Para Top New Artist los nominados son Gabby Barrett, Doja Cat, Jack Harlow, Pop Smoke y Rod Wave. En Top Duo/Group la lucha será entre AC/DC, AJR, BTS, Dan + Shay y Maroon 5.

Las seis categorías latinas tendrá como nominados a Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Maluma y Ozuna, como Mejor Artista Latino; Bad Bunny, J Balvin y Ozuna, como Mejor Artista Latino Masculino; Becky G, Karol G y Rosalía, como Mejor Artista Latina Femenina; Banda MS de Sergio Lizárraga, Eslabón Armando y Los Dos Carnales, como Mejor Dúo o Grupo Latino; Anuel AA (Emmanuel), Bad Bunny (El Último Tour del Mundo), Bad Bunny (Las que no Iban a Salir), Bad Bunny (YHLQMDLG) y J Balvin (Colores), como Mejor Álbum Latino; y Bad Bunny (Yo Perreo Sola), Bad Bunny & Jhay Cortez (Dákiti), Black Eyed Peas & J Balvin (RITMO – Bad Boys for Life), Maluma & The Weeknd (Hawái) y Ozuna x Karol G x Myke Towers (Caramelo), por Mejor Canción Latina.

Los Billboard Music Awards celebran a los artistas más destacados en categorías como R&B, Rap, Pop, Country, Rock, Latino y música alternativa, entre otros, en una ceremonia cuyos resultados se basan en el desempeño de artistas y producciones en los Billboard Charts durante los últimos doce meses. Los nominados en las distintas secciones toman en consideración las preferencias de la audiencia, las ventas de álbumes y canciones digitales, presencia en radios, streaming, giras y reconocimiento social, cuyos desempeños son monitoreados por Billboard, Nilsen Music y Next Big Sound.

Desde 1940, los charts de Billboard son considerados como una de las máximas autoridades en la industria de la música. Sus listas han sido una guía de referencia para determinar el grado de popularidad de artistas, canciones y álbumes, y sus resultados se han convertido en una medida definitiva del éxito en la música. Por otra parte, la ceremonia de premiación uno de los programas musicales más esperados e importante de la actividad y ha convertido a los Billboard Music Awards en una franquicia anual de entretenimiento en vivo.