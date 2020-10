La banda argentina realizará su primer auto-show en vivo, que será transmitido también vía streaming en el ciclo de espectáculos Renault Drive In en Buenos Aires. El Espectador habló con Guillermo Bonetto, vocalista de la banda, sobre la preparación de este evento.

El concierto que conmemora más de tres décadas de una de las bandas más importantes de reggae en Latinoamérica será transmitido vía streaming para todo el mundo a través de www.areaticket.tv, misma plataforma en la que ya se pueden adquirir los accesos. El público local en Buenos Aires (Argentina) tendrá además la posibilidad de disfrutar del concierto en forma presencial desde sus propios vehículos, respetando los protocolos de distanciamiento y salud que rigen actualmente en Buenos Aires.

El concierto del próximo 24 de octubre se dará en el marco de celebración de los 30 años de carrera de Los Cafres, que discográficamente se materializa en HOY 3 Décadas, una obra conceptual dividida en tres álbumes (o volúmenes), diferentes entre sí aunque parte de un mismo todo.

El Volumen 1, lanzado en agosto de 2019, fue dedicado a las aspiraciones: la fe como fuerza de impulso hacia las revoluciones individuales. El material recibió recientemente el Premio Gardel (Argentina) al Mejor Álbum de Reggae & Ska.

Por otra parte, el Volumen 2 honra al universo de las bendiciones, a todo lo que nos es dado como regalo en esta vida. De este material se desprenden los sencillos La leña de la risa, La naturaleza, Esclavo y el actual corte de difusión “Cómo ver?”.

Cómo ver? es una canción escrita a puño y letra por Bonetto, compuesta 20 años atrás que se mantuvo inédita y en la intimidad hasta agosto de este año, fecha en que se dio a conocer como simple de difusión y nuevo adelanto de Los Cafres HOY- 3 Décadas Vol. 2.

¿Se ha dedicado a la música en este tiempo de confinamiento? O ha preferido hacer otro tipo de cosas…

Indudablemente esta crisis nos empujó a navegar un poco más, a bucear en las profundidades… en mi caso no he compuesto mucho, me dediqué a descubrir el mundo fascinante de la vegetación, de las plantas a nivel ornamental, me interesé mucho por los temas de la huerta y ese tipo de cosas. Creo que a mucha gente le pasó eso, somos más conscientes de que tenemos una deuda con el planeta, y debemos cambiar nuestros hábitos.

¿Cómo se organizaron Los Cafres para este concierto que van a dar el sábado 24 de octubre?

Nos hemos juntado mucho para ensayar, la presencialidad es muy necesaria, porque sin ella no hubiéramos podido llevar a cabo este concierto, no queríamos que fuera una posproducción. Hemos hecho cosas cada uno en su casa, y luego las editamos, pero cuando el trabajo es en grupo hay que juntarse a tocar. Lo maravilloso de este evento es que va a ser en vivo, y que los espectadores van a poder volver a verlo cuando quieran, porque puede que una persona compre su entrada y le falle el internet, son cosas que pasan es esta nueva realidad.

¿Cuál fue el mayor reto que implicó organizar este concierto?

Lo que nos toca a nosotros no es mucho, porque todo está muy bien manejado por nuestra compañía PopArt y la empresa que hace el streaming, todo es de una calidad óptima. Además, tenemos nueve cámaras cubriendo todo el evento, así que va a ser un espectáculo con todos los poderes. Va a ser una experiencia muy nueva para nosotros tratar de generar ese vínculo con el publico no con los gritos, ni con los aplausos, sino con luces y bocinas.

¿Cómo cree que será la experiencia de cantar en un escenario sin público? ¿Qué expectativa tiene de este nuevo formato virtual para conciertos?

Va a ser raro, porque no vamos a escuchar los estribillos, pero interacción sí habrá entre las luces, y el público que vaya a vernos en sus carros. Va a ser muy divertido, la gente va a estar ahí y tenemos conciencia de que hay gente en todo el mundo presenciándolo también, así que va a ser toda una experiencia.

En Colombia Los Cafres son una banda muy querida, ¿cómo ha sido el acercamiento de la banda con el público colombiano a través de los años?

Fue fantástico, porque la primera vez que fuimos nos presentamos en un festival que se hacía en un parque, pero no era Rock Al Parque y había más o menos 2000 personas, para nosotros fue muy raro porque jamás nos imaginamos que iba a ir tanta gente. Años después si tuvimos la oportunidad de estar en el Rock Al Parque de día, con más de 60.000 personas gritando el nombre de la banda, también nos presentamos varias veces en Casa Babylon, posteriormente en el Jamming.

¿De qué manera eligieron el repertorio? ¿tuvieron en cuenta sus clásicos y su nueva música?

Es un show de volver a tocar, no vamos a hacer muchas locuras, tendremos en otra oportunidad shows más particulares que acompañarán la virtualidad, para que no sea tan aburrida. Sí tenemos cosas diferentes, sí estrenamos nuestro sencillo Esclavo, que no lo hemos tocado en público. Va a haber de todo, este es un concierto para reencontrarnos con la música. Afortunadamente la gente ha respondido muy bien a nuestro nuevo trabajo, o lo que hemos editado hasta ahora de nuestro disco 3Décadas vol 1. y los cuatro adelantos del vol 2. Ha sido un proceso muy bonito, porque nosotros somos una banda que no prestamos mucha atención al exterior a la hora de elegir las canciones, somos más de dejarnos llevar por los seguidores.