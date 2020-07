Los Caligaris: de los estadios a la virtualidad

View this post on Instagram

MAÑANA 11 de julio llega nuestro primer concierto digital 🤡 Ya tenes tu código listo para poder acceder? Preparaste las pinturas para maquillarte? Ya sabés que ropa te vas a poner? Cortaste papelitos de colores para tirar en tu casa? 🙌 Encendé tu nariz y conectate con tu #EspirituPayaso 🤡 + info y boletos: @salaestelaroficial (https://bit.ly/EspirituPayaso)