Los Caligaris en el Movistar Arena: un show para darle gracias a Colombia

La banda argentina se presentará este sábado 8 de junio en el Movistar Arena en el marco de su gira 'Premios Caligaris'. Foto: Caligaris - Criteria Entertainment

Los Caligaris son sinónimo de vida, fiesta y alegría. Desde hace 26 años se tomaron la felicidad en serio; como una misión. Al igual que la leyenda del payaso Caligari, quien murió mientras hacía una rutina en el circo de los Hermanos Muñoz en Córdoba, Argentina, defienden la bandera de “divertir hasta el final”.

Como niños en cuerpos de adultos, han hecho travesuras con su energía auténtica, noble y sincera. Sin miedo ni vergüenza le han brindado al mundo, sobre todo a Latinoamérica, su música que transforma; la tristeza la cambian por esperanza y las nubes grises por arcoíris, como en su más reciente presentación en Colombia durante la segunda edición del Festival Cordillera en 2023.

“Llovía a cántaros y el escenario estaba lleno de barro. Salimos a tocar ‘Todos Locos’ y, no se había acabado la canción, cuando se paró la lluvia y salió el arcoíris. Fue extraordinario, como si hubiera sido preparado. Yo creo que fue resultado de la fuerza de la gente que vino con pinturas, con narices de payaso y con banderas. Ese choque de energías llega y mira... paramos la lluvia (risas)”, recordó Martín Pampiglione, vocalista de la banda, para El Espectador.

No fue la primera vez que con su buena onda le cambiaron la cara a Bogotá. En marzo de 2022, luego de la cancelación del Jamming Festival, brindaron un concierto gratuito en la Media Torta y sumaron puntos con el público capitalino, que en octubre de ese año les respondió y les llenó en dos oportunidades el Royal Center.

El cariño es mutuo. No solo ha sido por el acompañamiento que se le ha brindado a la banda argentina desde su primera presentación en el país para el cumpleaños de Millonarios en 2014, sino que sus fanáticos en el país les recuerdan el amor que tienen por ellos cada día a través de redes sociales. Casi como un idilio.

Por esos motivos, a diez años de su primera presentación en el país, Los Caligaris vestirán este sábado al Movistar Arena con una ceremonia de premios para darle las gracias al público de Bogotá y de Colombia.

Los detalles del concierto de Los Caligaris en el Movistar Arena

“Antes hacíamos cosas más circenses como ‘veinticirco’, ‘el show más feliz del mundo’ y ‘espíritu payaso’, pero quisimos empezar a tomar otro camino. Siempre tratamos de sorprender. Se nos ocurrió esta entrega de premios porque no hay muchas palabras para agradecer y una manera de hacerlo es darle un premio a nuestro público”, dijo Pampiglione.

Si bien la cita de este sábado es un espectáculo de música, el evento contará con esta “ceremonia” como hilo conductor del evento. Entre algunas sorpresas, los asistentes entrarán por una alfombra roja en la que se podrán tomar fotos y, más adelante, en el concierto, uno de ellos será escogido para recoger una estatuilla a nombre de todo el público.

“El público generalmente no va las entregas de premios, no recibe premios. Entonces quisimos invitarlos a nuestra entrega de premios. Le pusimos un subtítulo que es ‘el barrio de gala’ porque yo te invito a una ceremonia de estas y tú dices: ¿qué me pongo? ¿Saco, corbata? No, cada uno de nosotros tiene su barrio y vos representas a tu barrio como vos quieras y como te sientas más cómodo”, dijo el vocalista de Los Caligaris, que recientemente estrenaron su canción ‘Hablar de Flores’ con Coti.

“Es un espectáculo nuevo con un montón de sorpresas. Cambiamos todo: el escenario, las pantallas, la ropa y el setlist. El público podrá elegir una de las canciones a través de redes sociales. También tendremos bandas nacionales que vendrán a participar con nosotros”, aseguró.

Como dice Juan Taleb, también vocalista de Los Caligaris, la banda tiene los pies sobre la tierra y es feliz de cumplir el sueño que imaginaron desde chicos. “Está bueno poder formar parte de la antítesis del dolor y los días malos. Podemos ayudar al otro con optimismo y sacándole una risa con algo irónico, como el payaso Caligari. Esa es una misión muy noble e irrompible. Promovemos el amor, la paz y la buena onda”, mencionó para El Espectador.

Ya son 26 años de carrera y todavía siguen disfrutando y agradeciendo cada foto, cada saludo, cada gira e incluso cada canción que llega a los estadios del fútbol latinoamericano. “Nosotros le cantamos a una pasión y que una hinchada se tome el trabajo de cambiar la letra de una canción por su pasión, es extraordinario. Cuando una hinchada canta una canción tuya es el momento exacto en el que te dan el diploma de ser una banda popular”, aseguró Martín Pampiglione.

En este próximo concierto en el Movistar Arena, Los Caligaris no solo buscan brindar un espectáculo memorable, sino también expresar su profunda gratitud a la ciudad que les ha abierto las puertas y les ha brindado tanto cariño. Será una manifestación de la mutua admiración y afecto que existe entre la banda y su público.

Luego de su concierto en Bogotá, Los Caligaris continuarán con su gira por Latinoamérica que terminará el próximo año. Además, durante el 2024, lanzarán tres nuevas canciones, que lanzarán cada dos o tres meses.

