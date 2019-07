Los Caligaris: las banderas de la alegría

Redacción música

Difícil resumir 20 años de vida en una noche, más aún en un disco. Pero de alguna manera Caligaris ha logrado plasmar en un show toda la magia de sus canciones y de su inigualable espíritu festivo. El 7 de octubre de 2017 la banda cordobesa dejó el alma y el corazón en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México ante 25 mil personas, celebrando justamente sus dos décadas de música.

Ese momento, enorme e inolvidable en la historia de la banda, vuelve a cobrar vida con el lanzamiento de Caligaris 20 Años - El Show Más Feliz del Mundo, material que desde el 13 de abril se encuentra disponible en CD-DVD, CD y tiendas digitales.

Este trabajo se convierte en el primer registro audiovisual oficial del grupo. Registrado a 13 cámaras 4 K y envuelto en una puesta de nivel internacional, el material recorre los más grandes clásicos de la banda a lo largo de una verdadera fiesta sensorial, plagada de colores y alegría; en algunos casos con la colaboración especial de músicos y amigos de la banda como el maestro Jorge Serrano de Los Auténticos Decadentes en Quereme así, Manuel Moretti deEstelares en Vereda, Manuel Corona de La Tremenda Korte en Dolería menos y el comediante mexicano Franco Escamilla en Asado y Fernet.

Caligaris se encuentra en un momento de gran expansión regional. Tan solo en 2017 la banda recorrió 18 países y 50 ciudades a lo largo de más de 140 shows entre los que destacan algunos de los festivales más sobresalientes de la región como Vive Latino, Pal Norte o Coordenada de México, Skanking de Estados Unidos, Rock al Parque y Jingle Bell Rock de Colombia, Cosquín Rock en Bolivia o Festival Nuestro en Argentina, entre otros. La gira 2018 preve presentaciones en USA, España, Alemania, Bélgica, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica y por supuesto México, donde quedan muy pocas entradas para los shows anunciados en el emblemático Auditorio Nacional en los días 5 y 6 de Octubre.

Hablemos de “Queda en esta noche”.

Martín: Es una canción del guitarrista (Lautaro Bartoli), de mi hermano el baterista (Raúl Sencillez o Diego Pampiglione) y mía. La hicimos hace mucho tiempo, para los 20 años de los Caligaris. Ahí grabamos cuatro canciones y salieron dos al aire. Con mi hermano pensamos que le quedaría muy bien a Ciro, y cuando llegó el momento de grabar las voces, lo invitamos y accedió. No lo conocíamos personalmente, solo hasta la filmación del video y es un tipazo. El tema se ha metido entre los cinco temas más escuchados de la provincia de Córdoba, de donde somos, el video salió hace unos días y ya casi llega al millón de reproducciones.

¿De qué habla la canción?

Martín: ¡Cambiamos la letra varias veces! Era bastante ambigua, ahora habla un poco más sobre cuando te equivocas, te tropiezas, como cualquiera que se tiene que volver a levantar. El estribillo es muy potente, “queda en esta noche, lo que pasa en esta noche”. A muchos, cuando van a la discoteca, les viene bien el estribillo.

¿Y el video?

Juan: Del video se grabaron muchas escenas en ciudad de México con nuestro amigo Franco Escamilla, quizás el humorista más importante que tiene hoy México. Con Ciro grabamos algunas escenas en Buenos Aires, estuvo muy interesante verlo en el papel de actor, nosotros también tuvimos que actuar. Es una historia en la que tratamos de plasmar que lo que pasa en esta noche, queda en esta noche, pero desde el ángulo en el que suceden varias cosas inesperadas en el turno de un cuidador de un edificio. Fue muy interesante el hecho de actuar, estamos acostumbrados a los escenarios cantando y tocando, pero es algo que nos gusta y aprovechamos para hacerlo.

¿Cómo vincularon a Franco Escamilla?

Martín: Es un gran amigo que hicimos cuando fuimos a tocar a Monterrey. Llegó a los camerinos con la simpleza que lo caracteriza, nos decía que era fanático nuestro. Cuando nos conocimos, pegamos onda y le preguntamos qué canción quería cantar, dijo “¡me las sé todas!”, cantó ese día Mi estanciera y yo, luego lo invitamos para el DVD de los 20 años, cantó Asado y Fernet. Es un gran cantante.

Quedan apenas un par de shows con “Espíritu Payaso”. ¿Qué les deja ese show?

Juan: Las giras siempre son enriquecedoras. Espíritu payaso nos ha llevado por muchos países de Latinoamérica y Europa. Siempre nos nutrimos de cosas distintas, al hacer shows con formatos distintos, con cosas diferentes respecto a los anteriores, nos va enseñando a desenvolvernos de otras maneras en el escenario. El hecho de poder seguir tocando y conociendo países es una de las cosas más lindas de la actividad.

Martín: Espíritu payaso lo planeamos para durar unos 6 meses, Es un espectáculo que la gente agradece mucho, mi hermano y yo nacimos en un circo, y mi bisabuelo, mi padre, y nosotros hemos sido payasos, pero con este espectáculo queríamos demostrar que no es necesario haber nacido en el circo para tener espíritu payaso. A los recitales viene gente con banderas, con pelucas, con narices, con ganas de divertirse. La gente saca su espíritu payaso, la nariz es una careta fácil de ponerse, te la ponés, y te tirás al suelo, te reís con todas las ganas.

Se acaba espíritu payaso y llega La noche más feliz del mundo. ¿Qué viene?

Martín: A diferencia de Espíritu que fue creado para lugares más pequeños, donde la gente está más cerca, La noche más feliz es un espectáculo más pretencioso, más grande. La lista va a ser muy diferente, en Espíritu hacíamos cosas más teatrales, este va a ser más recitalero, con la lista más para saltar. Siempre hacemos una historia en cada canción, que cuente algo y que pase en el escenario, va a haber eso, pero la lista será más recitalera.

¿por qué hacer dos lanzamientos, uno en Buenos Aires y otro en México DF, y no una gira más tradicional?

Juan: en Buenos Aires tenemos un montón de amigos que está copada con la propuesta hace muchos años. Lo vamos a presentar allá, en el Estadio de Obras, pero también en Córdoba, en Mendoza… hacerlo en distintos países me parece favorable por el hecho de poder unificar el show, y no mostrar como antes unas cosas en un lugar donde no nos conocen tanto y mostrar otras donde nos va mejor. Esa dicotomía la solíamos tener, y el hecho de que mucha gente se haya copado con nuestra propuesta, habla de un progreso importante, y poder unificar el show es algo que celebramos.

Martín: siempre hemos sido una banda de hacer mucho show. Y como decía Juan, había escenarios donde no podíamos desplegar todo el repertorio. Con La noche más feliz del mundo vamos a tratar de ir a lugares donde podamos plantear todo el espectáculo y que tengan la infraestructura. En México vamos a tocar en un escenario donde entran setenta mil personas, va a tener cosas fastuosas, y vamos a tratar de llevar ese espectáculo, que sea la misma lista y que tal vez reemplacemos un artilugio por otro, pero en todos los lugares hagamos la noche más feliz del mundo.

¿Cómo les fue en rock al parque 2017?

Juan: Fue increíble. Nos pudimos poner en contacto por primera vez con gente que quería que viniéramos y nos lo hicieron saber en esa oportunidad. Fue un lindo momento para clavar en ese festival tan importante la bandera de la alegría que llevamos a todo lado

Martín: Rock al Parque es uno de los festivales más grandes y multitudinarios del continente. Si uno habla de México, te dicen el Vive Latino, si hablas de Argentina, te dicen del Cosquin Rock, si hablas de Colombia, te dicen de Rock al Parque. Es un festival con un prestigio por sí solo, son 25 años del festival. Es un honor que nos hayan invitado, la pasamos muy bien y nos vio muchísima gente que no nos había visto nunca. De hecho que hoy estemos acá es en parte es gracias a Rock al Parque.