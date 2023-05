Los caminos de la vida de Omar Geles

Omar Geles ha compuestohits como “Cuatro rosas”, de Jorge Celedón, y “La culpa fue tuya”, de Diomedes Díaz. Foto: Cortesía

Hagamos remembranza de su carrera artística. Recuérdenos tres momentos importantes que hayan marcado su carrera.

El primero: cuando mi papá llevó el acordeón a la casa para mi hermano mayor y yo terminé cogiéndolo también y ahí empezó mi historia. Cuando grabé mi primer disco de Los Diablitos con Miguel Morales, que fue un gran éxito y abrió mi carrera musical al mundo. Después, cuando gané en el Festival Vallenato en 1989 Rey Vallenato también fue algo que marcó mi carrera.

¿Cómo recuerda esa época con Los Diablitos?

No había tanta competencia como ahora y era más fácil llegarle al público a través de las canciones. Ahora cuesta más porque hay mucha información por las redes. Entonces es más difícil que la gente se concentre en un nuevo lanzamiento, pero esa fue una época de oro y esos son los cimientos del éxito que tenemos hoy día.

De las composiciones que le han grabado otros artistas como Silvestre Dangond, Diomedes Díaz, Patricia Teherán, ¿cuáles son esas que usted destaca?

Los caminos de la vida, Cuatro rosas, El amor más grande del planeta, Tarde lo conocí. Son muchas, pero realmente Los caminos de la vida es la canción que más ha marcado mi trayectoria musical y mi vida.

¿Qué considera usted que tiene Los caminos de la vida que ha inspirado a grabarla en otros géneros musicales?

Tiene una melodía muy hermosa que penetra en el corazón y tiene una letra aún más dada al sentimiento. También una sinceridad en la historia porque es una historia real de lo que pasó con mi madre cuando estaba pequeño y siento que es algo con lo que mucha gente se identifica con algo parecido con su mamá. Yo nunca pensé que esa canción iba a llegar tan lejos.

Acaba de pasar el Festival Vallenato ¿Cómo recuerda estas épocas de concursar en el Festival de la Leyenda Vallenata?

Siento mucha nostalgia. Son muchos recuerdos bonitos que se me vienen a la mente porque yo desde los 4 años estoy participando en el Festival Vallenato y eso es algo muy hermoso. Yo invito a toda la gente a que disfrute nuestro Festival cada año porque es una experiencia única.

¿Cómo vivió este este último festival?

Fue muy bueno para mi este festival. Hicimos 8 conciertos. No hubo uno donde no me pidieran otra y otra, entonces es como la consolidación que estaba buscando yo en mi tierra y estoy muy agradecido con la vida por haberlo vivido.

¿tiene pensado participar en el futuro por la corona de Rey de reyes?

No, definitivamente ya no. Este año, por ejemplo, tuve 8 presentaciones y no había tiempo para nada; alcanzaba a dormir 5 horas por día y yo creo que esa es la tónica de aquí en adelante y tengo que trabajar mucho para ensayar, practicar y yo creo que hasta ahí llegamos.

Inició su carrera con un vallenato romántico y recientemente, por ejemplo, lanzó Súbele al pick up, con una tonada más parrandera. ¿Cómo ha recibido el público esta nueva faceta de su carrera?

La verdad es que yo siempre he compuesto canciones parranderas y canciones románticas. Desde que comencé yo compongo muy variado, tengo versatilidad para poder hacer ritmos diferentes. Aunque ha sido más grande el vallenato romántico, porque ese se queda para siempre. La música parrandera es más pasajera.

¿Cómo recibió la escultura en cera que le entregó la gobernación del Cesar que será para el Centro Cultural de Música Vallenata?

Es un premio a la pasión que tengo yo por la música y a mi trayectoria. Desde el primer año que me grabaron mi primera canción en 1986 hasta el 2023, han pasado más de 30 años, y no ha habido un año en el que no haya sacado una canción que no haya sido un éxito, ha sido un récord.

Aparte de eso, he sido rey vallenato del acordeón, hice el grupo Los Diablitos que ha sido un grupo que tiene un repertorio en la base del vallenato romántico y ahora en mi carrera como cantautor también he tenido un éxito grande y fueron todos esos requisitos lo que hicieron posible que me escogieran para ese reconocimiento, que se lo están haciendo a varios artistas.

En este mismo evento lo nombraron Juglar Vallenato, ¿Se considera un juglar contemporáneo?

Yo toco el acordeón, canto y compongo canciones. Realmente no sé cuál es el significado de juglar, pero lo que sí sé es que soy un apasionado por todo lo que hago y si califico para ese título lo recibo y lo agradezco.

¿Qué opina de la nueva ola del vallenato y las fusiones que están haciendo con otros géneros?

Siempre he sido una persona inquieta. Fui el primero que fusionó el vallenato con el reggaetón. Recordemos esa canción que dice: “chao amor que te vaya bien y no llores que de nada servirá”. Esa fue la primera fusión entre vallenato y reggaetón y yo siempre he estado abierto a que el vallenato se fusione con cualquier género y apoyo todos esos nuevos ritmos, todas esas alternativas que presentan los artistas, los músicos inquietos. Soy partidario de eso.

¿A qué lugar lo han llevado los caminos de su vida?

Estoy en la mejor etapa, con un crecimiento espiritual muy grande. He reconocido la grandeza de Dios, he aceptado a Jesucristo como salvador de mi vida y vivo en constante agradecimiento por todas las cosas que me pasan y creo que estoy en un momento espiritual muy bonito porque sin Dios la vida no vale la pena vivirla.

¿En qué está trabajando actualmente y qué podemos esperar a partir de ahora?

Tenemos muchas giras este año. Vamos a ir a visitar varios países y en Colombia también tenemos varias presentaciones. Voy a lanzar una producción con el Vallero Díaz y otra también con Andreina. Otra producción se hará con canciones mías pegadas e inéditas.

*De la Fundación Color de Colombia.