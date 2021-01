Los Montaner, unidos en una sola voz

Ricardo Montaner, Evaluna, Camilo, Mau y Ricky les cumplen el sueño a sus miles de seguidores de cantar juntos, por primera vez, en “Amén”, una canción dedicada a Dios.

El 23 de diciembre de 2020 fue el lanzamiento de Amén, una canción de tributo a Dios, que publicó la familia Montaner unida y ampliada: Ricardo Montaner, Evaluna, Mau, Ricky y Camilo. El trabajo de este núcleo familiar se ha logrado consolidar en dos semanas, porque la unión de sus talentos suma en estos momentos más de cien millones de vistas a escala global.

“En pocas semanas hemos llegado a cien millones de vistas en todo el mundo y el video a lo que salió era el más visto del mundo y si te pones a pensar de dónde sale todo eso, no tienes respuesta; aunque la canción es muy bonita y nosotros cantamos afinados, eso por sí solo no se da. Es Dios obrando no solo a través del público, sino también en nuestros corazones”, asegura Ricardo Montaner, ante la sorpresa por la gran acogida que ha tenido la canción, que espera convertirse en la primera del próximo álbum de este cantautor venezolano. El nuevo trabajo discográfico se llamará también Amén y constará de ocho canciones escritas de manera conjunta por toda la familia.

Los Montaner reunidos en una sola letra le cumplen el deseo al público, que quería desde hacía mucho tiempo verlos juntos por primera vez en un solo género y trabajo musical. Aunque cada uno tiene su estilo musical diferente, la balada fue el punto de unión.

“No recuerdo que alguien o yo hubiera dicho algo sobre querer una música acoplada más a su género o hacerlo de una manera u otra. Siento que todo fluyó y se fue dando para lograr el resultado que obtuvimos” comenta Mau, hijo de Ricardo Montaner.

Cantar al lado de su padre es un privilegio y un sueño que también se le hace realidad a Ricky. “Es fácil olvidarse de que nuestro padre es el famoso Ricardo Montaner cuando lo vemos todos los días en casa y esto es bonito, porque realmente es aprender de un maestro y no creo que todos tengan la misma oportunidad. Soy fanático de la música de Montaner desde que nací y tener una canción con él es tan grande que no puedo decir lo que significa”, asegura el integrante del dueto Mau & Ricky.

Por su parte, para el colombiano Camilo Echeverry, quien llegó a integrar la familia, luego de convertirse en el esposo de Evaluna, la hija menor de Montaner, ya es un honor muy grande el solo hecho de poder unir su voz junto a este consagrado cantautor. “En lo personal, es un propósito divino. Me siento muy emocionado con una súper medalla de saber que ahora canté con Ricardo Montaner y lo digo con orgullo”, expresa el autor de temas exitosos como Favorito.

No es la primera vez que los integrantes de esta familia artística le cantan a Dios. En 2012 Ricardo Montaner y Evaluna sacaron al mercado La gloria de Dios, una alabanza de pop latino de agradecimiento. Y más tarde, en 2017, Evaluna publicó el cover junto a Camilo. Ocho años después, ahora sí todos juntos, llegan con la balada Amén, nombre que escogieron por su significado en hebreo: “Así es”. “Así es, lo dices con la certeza de que ya se dio. En la Biblia dice que pidan de la forma que ya les he dado y de esa forma se les dará”, añade el artista colombiano.

A pesar, de que los Montaner se han caracterizado por seguir a Dios, no están determinados por un género específico o un estilo. Cada miembro tiene claro que cuando de música se habla, lo más importante es sentirse libres de hacer lo que mejor saben. Además, han considerado que sus estilos y lenguajes hacen parte de una intención divina.

“Mi hermano y yo hacemos un estilo de música que la gente juraría que nada tiene que ver con Dios. Eso es de las cosas que más me encantan, porque este ser puede usar las cosas que uno menos se imagina para su bien. Amo que esta canción esté tocando a tanta gente”, añade Mau.

Ser un clan musical no ha significado que todos estén obligados a seguir el mismo estilo. La evolución musical de los integrantes les ha permitido trazar sus propios caminos, sin depender de imposiciones. El gusto por el arte musical es propio. Al igual que ha sido un privilegio tener de padre a un artista tan importante para todo el entorno latinoamericano, es un trabajo luchar con esa sombra.

“Ellos están remando en un dulce de leche”, dice Ricardo Montaner al ser interrogado por el éxito de sus hijos.

De esta forma, lo expresaron en la interpretación de Amén y en un videoclip dirigido por Marlene, esposa de Ricardo Montaner. Con este sencillo, los cantantes se han abierto a mostrarse desde la intimidad: “Nos dejamos ver vulnerables, débiles cuando estamos a los pies de Dios pidiéndole por algo. Compartir con Marlene el éxito del video y haber podido trabajar con ella también es algo que me llena de orgullo”, agrega Ricardo Montaner.

Para la familia en pleno, el mensaje de la canción es un regalo para los seguidores y será parte de un repertorio, cuya intención es servir de apoyo y refugio cuando cualquier persona lo escuche y evoque un momento especial, aunque pasen muchos años.

Por ahora, los Montaner están comprometidos con la promoción de Amén, la cual se retrasó por el fallecimiento, hace una semana, de un amigo cercano a la familia a causa del COVID-19.