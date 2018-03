Los que critican a Amaia Montero por su físico no escucharon su canción

Con información de Chance / Europa Press

En los últimos días Amaia Montero ha llamado la atención por su aspecto físico. Durante su participación la semana pasada en los Premios Cadena Dial en Tenerife, la cantante llamó la atención por lucir los pómulos más grandes y los ojos más rasgados. Nadie, sin embargo, habla de su nueva faceta musical.

Hace un mes la exvocalista del grupo español La Oreja de Van Gogh lanzó "Nacidos para creer", su primera canción en varios años. Aunque ha recibido el apoyo de sus compatriotas Paula Echevarría o Sara Carbonero por la letra, parece que el resto de la gente no la escuchó.

"Hay quien encuentra raro que a los 40 no esté casada. Pocos me han desnudado, muchos me hacen la cama. Otros juran que bebo y que en persona no valgo nada. Que hace dos o tres tallas que no entro en mis vaqueros. Y a veces me dan ganas de volverme y decir si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo. ¿Si cuelgo a dios o al diablo en la pared, a qué me atreví, lo que nunca haré, a cuánto vendes tú la verdad? ¿Quién te dio vela en este entierro? No busco un clavo ardiendo y si miro atrás tú no estás ahí con los que pondrán la mano en el fuego por mí".



Esas son las frases que Montero canta en su nuevo sencillo, unas palabras destinadas a la gente que durante toda su carrera artística se ha encargado de criticarla por su físico, sus relaciones amorosas o por cómo vive su día a día.

La semana pasada la cantante ofreció una entrevista a la agencia española Chance y comentó que "Nacidos para creer" es "sintomático de lo que viene, de lo que va a venir, es un disco en el que me desnudo, como en todos, pero esto ya es un striptease emocional".

El último álbum publicado por Amaia Montero fue en 2014 ("Si Dios quiere yo también") y el próximo ("Nacidos para creer") llegará el 11 de mayo de 2018. Durante todos estos años la artista viajó por varias partes del mundo y se dedicó a componer canciones.



Pero no es su trabajo el que ha dado de qué hablar, sino su supuesto cambio físico, justamente lo que critica en su más reciente canción.

"Pues bien, creo que los comentarios han sido positivos así que puedo estar contenta, pero el único peso que me importa es el de mis canciones. Esa es la verdad", contestó Amaia Montero al ser preguntada por Chance sobre los comentarios de su cambio de look.



Y ella, sin titubear, reflexionó. "¿Has escuchado 'Nacidos para creer'?, ya hay un punto que no. Siempre hay cosas pero no, ya una vez uno dice esto, pues nada".