Los Rolling Stones lanzarán una colección de 15 vinilos con sus mejores canciones

EFE

Bajo el nombre "The Studio Albums Vinyl Collection 1971-2016", los Rolling Stones harán un repaso de su trayectoria a lo largo de más de 40 años en una caja de edición limitada que incluirá 15 álbumes de estudio.



Figuran entre ellos desde el clásico 'Sticky Fingers', con la portada de la cremallera diseñada por el artista Andy Warhol, hasta el último "Blue & Lonesome", lanzado en 2016, pasando por joyas como 'It's Only Rock'n'Roll' y 'Voodo Lounge', de 1974 y 1994, respectivamente.



Los discos han sido remasterizados a partir de cintas originales para obtener el mejor sonido posible en los míticos estudios londinenses de Abbey Road, donde, por ejemplo, los Beatles grabaron su último disco.



Cada álbum está prensado en vinilo negro de 180 gramos e incluye una tarjeta de descarga para su escucha en digital, además de un certificado de autenticidad.



Los discos incluidos son los siguientes: Sticky Fingers (1971); Exile On Main St (1972); Goats Head Soup (1973); It's Only Rock'n'Roll (1974); Black And Blue (1976); Some Girls (1978); Emotional Rescue (1980); Tattoo You (1981); Undercover (1983); Dirty Work (1986); Steel Wheels (1989); Voodoo Lounge (1994); Bridges To Babylon (1997); A Bigger Bang (2005) y Blue & Lonesome (2016).



Esta primavera, los Rolling Stones girarán por primera vez en el Reino Unido desde 2006, con actuaciones programadas para el 17 de mayo en Dublín; para el 22 de mayo en Londres; el 5 de junio, en Manchester; el 9 de junio, en Edimburgo; el 15, en Cardiff (Gales), y el 19 en el estadio de cricket de Twickenham, en Londres.