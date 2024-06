Los sueños de Puppy, el último clasificado a la final nacional de Red Bull Batalla

Juan Camilo Rengifo, Puppy, es el último clasificado a la final nacional del Red Bull Batalla. / Fernando Vargas López - IG: @fernandocongafas Foto: Fernando Vargas López - IG: @fernandocongafas

“Había una vez una reina, un equipo de fútbol y un rapero”. Ese podría ser el inicio de un chiste malo, sin embargo, es el resumen de una noche de definiciones.

El pasado 2 de junio, en Barranquilla, Camila Avella entregó su reinado. Durante 2023, la modelo de 28 años fue la representante de Colombia en Miss Universo. La primera concursante del país en coronarse en este certamen siendo mamá y una mujer casada. La nueva soberana es Daniela Toloza.

El pasado 2 de junio, en Bucaramanga, el equipo de fútbol de esa ciudad se clasificó para la final del fútbol colombiano. Es la primera vez, que en 75 años de fundación, llegan a esa instancia. Histórico. El partido de ida de la final ante Sana Fe lo ganó 1-0.

El pasado 2 de junio, en Bogotá, Juan Camilo Rengifo, Puppy, logró el último cupo a la final nacional del Red Bull Batalla. El caleño se convirtió en campeón del primer cuadrangular que otorga un cupo a la tarima de freestyle más apetecida del circuito.

Solo unas horas antes de que se enfrentara a Neg, Wilvid y Ken Zingle, el caleño aterrizó en Bogotá procedente de Medellín. Rapear en la capital del país tiene sus retos. “Mal de altura”, como se llama el más reciente álbum N. Hardem.

“Me sentí mareado, con náuseas y rebote. Me enfermé. Es la primera vez que me pega tanto la altura. Estaba muy nervioso”, nos dijo el MC luego de clasificar a la final. Nervios, ansiedad, presiones internas y externas. Muchas cosas pueden explicar el golpe de la altura en su cuerpo de ébano.

No obstante, el paisano de Marithea, Valles-T, Fat N y Pandora aterrizó la cosa. “Manito, hay una cadena de malos hábitos que ahora me patean más. La trasnochadera y comer a destiempo, son cosas que toca ir cambiando para poder rendir más y mejor”.

La batalla final del cuadrangular fue contra Ken. Se trepó bien en las beats y clavó algunos punch que le bastaron para derrotar al venezolano. Sin embargo, es consciente de que no ofreció su mejor versión en la Plaza de los Cuenteros de El Salitre. “No fueron las mejores batallas que he hecho, pero fue lo justo para ganar”.

Nuestra charla no es fluida. Puppy está sin aire, bañado en cerveza y con la adrenalina viva. Además, de cuando en vez, alguien del público le pide una foto, un abrazo o le ofrece un discurso de felicitación. “Sos un guerrero. Eres un tipo muy fuerte, cabrón. Siempre te lo he dicho. Te felicito, manito”. Le dijo alguien. Aproveché esas palabras para preguntarle por su mentalidad. “Fue muy difícil luchar conmigo mismo. Cuando me sentí más enfermo, esta tarde me pregunté: ‘¿Será que la vida me está diciendo que esta vez no es?’. Tuve que luchar con mis propios pensamientos. Eso me puso más nervioso, pero batallé con más fortaleza”. En la batalla final, Puppy tuvo el respaldo, y el peso, de varias decenas de paisanos que viajaron hasta Bogotá, en bus, en busca de lo que él ya tiene en el bolsillo.

No era el local, pero en “las caras lindas de mi gente negra”, como canta Ismael Rivera, el MC encontró la fuerza que lo estaba abandonando. La de este año será la tercera final nacional del Red Bull Batalla para el caleño. Advierte, se advierte, nos advierte, que esta será la mejor versión. “La primera (2022) era el novato. No tenía esperanzas de ganar y no tenía presión, entonces rapeé muy tranquilo.

La segunda (2023) sentí la presión y no pude fluir. En esta tercera (2024) tengo presión, pero más experiencia y confianza en el proceso”. Puppy se seca el sudor, algunas lágrimas y las gotas de cerveza con una camiseta que tiene el número 12 en la espalda. Es la de Tom Brady, una leyenda de la NFL. Se la quitó y la arrojó al piso con fuerza, con rabia, con alegría, cuando ganó la batalla final de la noche.

“Sé que tengo algo que aportarle a esa nacional. Más que prepararme, voy a tratar de disfrutarla como la primera”. ¿A quién le dedica esta clasificación?, le pregunto. “A mi cucho, que es el que está conmigo. El que me está esperando. Me tuve que ir de la casa e irme a vivir a Medellín a buscarme la vida. A tener más oportunidades, a seguir rapeando.

Él me comprende. Me costeó la vida con las competencias de freestyle a la semana y con algunos eventos que me salen”. Quiere terminar rápido esta corta charla. Quiere seguirse tomando fotos, abrazándose con los suyos y celebrando. Además, tiene afán porque Fat N lo va a llamar por Instagram. Así que, para salir rápido del asunto, le pregunto por un sueño. ¿Y si gana la nacional? ¿Qué onda? “Sería una proyección muy grande. Y con esa base de gente que me empiece a escuchar, con el tiempo, quisiera hacer un concierto. No telonear a alguien, sino hacer mi propio concierto”.

¿Cómo asistir gratis a la final nacional de Red Bull Batalla Colombia?

El próximo sábado 6 de julio, en el teatro La Media Torta, se llevará a cabo la final nacional del Red Bull Batalla Colombia.

Con la clasificación de Puppy, durante el cuadrangular final que se realizó en la Plaza de los Cuenteros de El Salitre, en Bogotá, se cerró el lote de competidores.

Este año el evento será gratuito, sin embargo, se manejará boletería para controlar el ingreso, ya que el aforo a La Media Torta es limitado.

Quienes quieran asistir tendrán que diligenciar un prerregistro, disponible en la página web de Red Bull Batalla y de La Tiquetera.

El 3 de julio los interesados recibirán un correo con un enlace para obtener su boleta de ingreso a la final nacional del Red Bull Batalla Colombia 2024.

Quien salga campeón del evento representará a Colombia, junto a Fat N, en la final internacional que este año se disputará en Madrid, España, el 30 de noviembre.

Clasificados a la Final Nacional de Red Bull Batalla Colombia 2024