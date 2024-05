Las claves del concierto de Louis Tomlinson en Bogotá

Su paso por la exitosa banda One Direction marcó su carrera artística y le abrió la puerta a una exploración distinta. Foto: Cortesía

Tras su visita en 2022, Louis Tomlinson regresa este martes a la capital del país en un concierto que hace parte de su segunda gira mundial “Faith in the Future World Tour”. Desde su inicio como parte de la banda One Direction, hasta su incursión en una exitosa carrera en solitario, Tomlinson ha demostrado ser un artista versátil.

Una muestra de esto, no solo son sus cifras en plataformas como Spotify que superan los mil millones de reproducciones; sino que además el artista inglés ya ha logrado sold out en varios de los escenarios de Estados Unidos y Europa.

Con una trayectoria musical que abarca canciones como “Two of Us”, “Kill My Mind” y “Miss You”, sumado a su capacidad para conectar con el público en el escenario, Louis Tomlinson llega al Coliseo MedPlus en una noche llena de melodías que resonarán en el corazón de los asistentes.

“Espero que estos conciertos se sientan como una evolución. Mi química con la banda está mejor que nunca, y siento que este álbum (Live) está diseñado para los shows en vivo, así que va a ser muy emocionante, además, siempre he querido reconectar con Latinoamérica”, dijo en entrevista para CNN Chile.

Según cuenta, su álbum Live, lanzado en 2022, tiene letras muy introspectivas, y asegura que para él como compositor fue fácil llegar a eso porque “es honesto con lo que escribe”.

“Fue increíble lanzarlo y lograr el éxito que he logrado con él, pero no había caído en cuenta del impacto tan grande que tuvo hasta que salí de gira”, comentó en la misma entrevista.

Su paso One Direction marcó su carrera artística y le abrió la puerta a una exploración distinta, desligada de sus compañeros Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Liam Payne. Juntos hicieron historia desde su fundación en 2010 hasta su separación en 2016. Desde ese momento, todos tomaron la decisión de enfocarse en sus proyectos personales.

Su carrera como solista

En 2015, un año antes de que se separara la banda, Tomlinson apareció en The X Factor junto a junto a Simon Cowell como jurado. Además anunció la creación de su sello discográfico Triple Strings Ltd, donde hacía su propia música. Un año después, en diciembre de 2016, el artista lanzó “Just Hold On” el sencillo con el que debutó con la colaboración del DJ estadounidense Steve Aoki. La canción tuvo éxito y logró posicionarse en el segundo lugar de UK Singles Chart y alcanzó el número uno en el Billboard Dance/Electronic Digital Song Sales.

Ya con ese antecedente de éxito, en 2017 Tomlinson lanzó el sencillo “Back To You” junto a Bebe Rexha que también ocupó los primeros lugares en las listas de Billboard. Así fue construyendo poco a poco su carrera como solista, hasta que en 2019 lanzó su primer álbum de estudio “Walls”. El cantante británico agradeció a sus fanáticos por el apoyo que recibió y aseguró en un video publicado en sus redes sociales que “se sentía aliviado de estar de regreso”. En 2022 lanzó su segundo álbum “Faith in the Future” y finalmente su álbum “Live”, con el que se encuentra de gira.

Artista y futbolista

Además de su pasión por la música, Tomlinson también fue cercano al fútbol. Luego de un partido benéfico en el Keepmoat Stadium en Doncaster, Inglaterra, le ofrecieron un contrato en el equipo profesional para ser un jugador de desarrollo. “Es increíble, realmente he sido un fanático enorme del fútbol durante mucho tiempo y crecí en Doncaster, he estado en un montón de juegos para ser parte del club, esta oportunidad es increíble”, dijo en entrevista. Sin embargo, esto fue algo pasajero, pues sus compromisos con One Direction le impedían pensar en otra cosa.

Además de ser compositor y cantante, Louis Tomlinson es la mente maestra detrás del Away From Home Festival, un evento musical que reúne diferentes artistas de la escena indie como DMA’S, Dylan, Reverend & The Markets, entre otros. “Es mi sueño poder llevar este festival a la mayor cantidad de lugares posible. Disfruté mucho haciéndolo porque mi mundo como artista es bastante inmersivo, pero es genial poder enfocar mi cerebro en algo más. Yo en lo personal soy muy fanático de los festivales y me encanta toda la música indie, alternativa, fue una gran oportunidad poder hacer esto realidad”.

Recomendaciones para el concierto Louis Tomlinson en Bogotá

Prográmese desde antes y revise los horarios. Las puertas estarán abiertas desde las 5:00 p.m para que pueda disfrutar al máximo de la experiencia.

La logística oficial del evento recomienda llegar 4 horas antes de que comience el espectáculo.

Ingreso permitido a mayores de 12 años. Menores de 16 años deben estar acompañados de un adulto responsable.

Puede llegar al Coliseo MedPlus saliendo de Bogotá por la Calle 80, 1.5 km después del Puente de Guadua. El personal logístico indicará la ruta hacia los ingresos.

Podrá encontrar puntos de comida y bebidas. Está prohibido el ingreso de alimentos y bebidas.

En ninguna localidad se podrán comprar bebidas alcohólicas.

El evento contará con un total de 4.000 parqueaderos, 700 junto al Coliseo MedPlus que podrán usar las personas que van para cota, Chía o para el occidente y 1.500 pasando la vía principal que podrán usar las personas que van para Bogotá y a los cuales podrá acceder por el puente peatonal. Se recomienda separar su cupo a través de https://www.taquillalive.com o pagar en efectivo en el lugar, teniendo presente que está sujeto a disponibilidad.

El escenario contará con todas las medidas y puntos de salud necesarios en caso de eventualidades. El equipo estará preparado para realizar una valoración inicial, atención inmediata y traslado a un centro de salud en caso de que la emergencia lo requiera.

El escenario contará con un casillero disponible para ubicar sus objetos personales. El valor unitario es de $14.990.

Después de verificada la boleta no es posible salir y volver a ingresar.

Mujeres en visible estado de embarazo ingresan bajo su propia responsabilidad (previo a ingreso se debe firmar un consentimiento informado).

No está permitido pararse sobre las sillas.

No se permite el ingreso de comidas y bebidas.

No se permite el ingreso de encendedores o fósforos.

No se permite el ingreso de armas u objetos cortopunzantes.

No está permitido el ingreso de cámaras profesionales, semi profesionales o drones.

No se permite fumar o consumir sustancias psicoactivas.

Las boletas falsas serán retenidas y destruidas por parte del equipo de seguridad, y no se permitirá el ingreso al portador.

Transporte

Ruta de llegada

La creación de una experiencia de concierto inolvidable en el Coliseo MedPlus es una de las prioridades para el venue. Para lograr esto ha destinado soluciones de movilidad que mejorarán la accesibilidad y la comodidad de llegada al lugar.

Los buses de servicios especiales saldrán de la Bahía contigua al centro comercial Portal 80. Este plan incluirá un dispositivo en cuanto al personal que notifique cuando el cupo esté completo para que el embarque e inicio del trayecto sea de inmediato. Los buses llegarán al parqueadero oficial del Coliseo MedPlus.

Rutas de retorno

Posterior al concierto, las rutas de los buses de servicios especiales volverán a activarse desde Coliseo MedPlus, hacia los diferentes puntos dentro de la ciudad en donde los usuarios, hasta la 1:00 a.m. o 45 minutos luego de finalizar el show, podrán acceder a dos recorridos que contarán con las siguientes paradas:

Las rutas y sus paradas son:

Norte Calle 170

Héroes

Calle 100

Pepe Sierra

Portal Norte

El Dorado

Av. El Dorado

Recinto Ferial

El Tiempo – Maloka

Portal El Dorado

Este servicio tendrá un valor de $25.000 COP ida y vuelta y los usuarios interesados podrán adquirirlo a través de https://www.taquillalive.com o en el punto de venta de Taquilla Live en el portal 80. Se recomienda comprarlo con anticipación de manera virtual.