Fue discípulo de la pianista Alicia de Larrocha

Luis Fernando Pérez, un pianista español que quiere aterrizar en Colombia

Natalia Tamayo Gaviria

Luis Fernando Pérez está preparando un álbum sobre el compositor Serguéi Rajmáninov, con el que piensa recorrer Colombia.

Su historia, cuando se lee, puede ser como la de muchos. Un papá con ilusiones que la realidad llevó por un camino no planeado, como suele suceder. Luego llegó un hijo y, con él, el sueño de heredar sus gustos y, quizá, el medio para hacer las paces con un pasado frustrado. Al principio para Luis Fernando Pérez sentarse frente al piano era una obligación, hoy le agradece a su padre por ser insistente, por trasladarle esa pasión que fue tan innata en sus dedos.

En Colombia, su nombre puede pasar inadvertido, hasta confundido con el del viceministro de Educación Superior, pero su fama en el ámbito de la música clásica lo antecede donde quiera que vaya. Luis Fernando Pérez se hizo a pulso, no conoció lo que era mover influencias, su principal palanca fueron sus papás que le enseñaron la disciplina de un militar y acepta que, además del talento, contó con un poco de suerte.

La Escuela Superior de Música Reina Sofía, que para ese entonces se creó con otro nombre, convirtió a su pueblo, Pozuelo de Alarcón, al oeste de Madrid (España), en su sede principal.

“Paloma O’Shea creó esta escuela en el mismo pueblo donde he vivido toda mi vida. Es como si en una de las ciudades más pequeñas de Colombia construyeran una sede de la Universidad de Stanford, por poner un ejemplo, que es una de las mejores para estudiar periodismo en el mundo. Y tú eres de allá. A mí me pasó esa suerte y pegué el salto del conservatorio elemental cinco calles más allá donde conocí a uno de los grandes de la música, Dmitri Bashkirov, que fue mi profesor”, recordó Pérez.

A Bashkirov, que ha tocado con la Filarmónica de San Petersburgo, la Orquesta de París, la Orquesta Sinfónica de Chicago y la Filarmónica Real, lo describe como su padre musical y pianístico, una figura predominante en el mundo de la cultura rusa. “El profesor de mi profesor fue una figura mítica que sostuvo amistades con personajes como León Tolstói y con el reconocido compositor Serguéi Rajmáninov”, alardeó de los orígenes de quien guió su talento desde los 15 años, cuando el mismo Bashkirov lo escogió como su alumno, cuando, por lo general, esas promociones están integradas por personas de un promedio de 20 años y con los estudios acabados.

Su destreza con el piano, su sensibilidad con la música clásica y su impulso de siempre buscar los más destacados referentes para formarse como uno de los mejores, lo llevó a contar en su historial académico a profesores de talla internacional. En su sumario, recuerda al pianista francés Pierre-Laurent Aimard y, en palabras suyas, a la diosa de la música española, Alicia de Larrocha. “Escuchaba sus discos desde que era pequeño, soñaba con ella, jamás imaginé que tocaría para ella, hasta que la conocí a mis 15 años”.

Además de tocar para De Larrocha, que fue su sueño máximo, Luis Fernando Pérez estudió con ella, caminó a su lado por casi siete años para aprender todo de la música académica española, para hacerse maestro de interpretación de este género.

“Saqué mi primer disco inspirado en Iberia, del compositor Isaac Albéniz, una composición considerada un Himalaya pianístico. La crítica se volvió loca. Ese fue el comienzo de mi carrera”. Por esto recibió la Medalla Albéniz en reconocimiento al manejo y la destreza para interpretar esta pieza, objeto de obsesión de muchos que solo unos pocos logran.

Y antes de que su nombre alcanzara adjetivos de prodigio, nueva generación del piano en España (y el mundo), su trayectoria como docente ya se había diversificado. “Empecé muy jovencito como asistente, gracias a una profesora maravillosa con la que he estado trabajando conjuntamente hace 21 años. Se llama Marta Gulyas y hemos dado clases magistrales juntos y lo seguimos haciendo”.

También durante sus estudios de máster, Alicia de Larrocha le abrió espacio en la Academia Marshall para que se dedicara a esta faceta que, dice, disfruta mucho. Hoy en día sigue vinculado con esta institución, el Centro Superior Katarina Gurska (Madrid) y el Conservatorio Superior de Aragón (Zaragoza).

Las clases las alterna con las otras facetas que, como músico, son insaciables. La de interpretar y dar conciertos. Y su recorrido por el mundo da cuenta de ese permanente ir y venir que caracteriza a los grandes artistas.

“La verdad es que no soy muy consciente, pero si me pongo a mirar el mapa, he recorrido bastante”. Por mencionar algunos escenarios (o países) que ha pisado: Festival La Roque D’Anthéron (Francia), Carnegie Hall (Nueva York), Naciones Unidas, Opera City (Tokio), Salle Gaveau (París), Polonia, Bulgaria, Rusia y Bélgica. Y agrupaciones como la Orquesta Nacional Española, Filarmónica de Varsovia, Orquesta Ensamble de Kanazawa y Orquesta Nacional de Brasil.

Aunque se creyera que, como concertista, a sus 42 años, ha logrado todo lo que anhela un músico, tocando en las mejores plataformas de música clásica y aprendiendo de los mejores, Pérez quiere conquistar el mercado latinoamericano y empezar en Colombia. Espera llegar al país tras el lanzamiento de su nuevo disco dedicado al compositor Serguéi Rajmáninov, un álbum muy íntimo, nostálgico que le hace honor a uno de sus géneros favoritos, la música posromántica.