Luis7Lunes celebró una década de canciones y memoria en una noche clave para el rap colombiano

Este 13 de diciembre, cientos de personas nos reunimos en el teatro Astor Plaza para una celebración clave del rap colombiano: Luis7Lunes conmemoró 10 años de Ruidos en Hamelin (2015) y cinco de Audio Descriptivo (2020) frente a un público que no solo conoce su discografía, sino que la acompaña desde sus primeros pasos.

El teatro, un escenario poco habitual para el rap, se transformó para la ocasión. No hubo antesala ni concesiones: a las 8:30 p. m., el rapero paisa apareció en escena para, según su descripción, una noche de celebración total. Por una noche fue, como él mismo lo dijo, "Luis10Lunes".

Primer acto

La apertura no dejó dudas sobre el rumbo del concierto: sonó Ruidos en Hamelin, la canción que da nombre al álbum y que marcó el tono de la primera parte del show. A su lado estuvieron dos cómplices habituales: Maco Maat y el DJ KID Sánchez.

“La primera vez que tiré este álbum fue aquí y puede que esta sea la última”, dijo Luis7Lunes en uno de los interludios, dejando claro que el concierto no era una repetición nostálgica, sino una revisión consciente de una obra que ya es fundamental dentro de su carrera.

El recorrido por Ruidos en Hamelin fue amplio y generoso. El primer invitado de la noche fue Vic Deal, miembro de Afterclass Records, con quien interpretó Metanfetáforas. Luego llegaron canciones que el público coreó de principio a fin: Ni uno, ni dos, ni tres, Roostiko, En serio y en serio, Mamba y Something Especial.

Anyone Cualkiera fue el segundo invitado, y junto a él sonó Flotando, otra de las colaboraciones clave del disco. Fue entonces cuando llegó la primera sorpresa de la noche. Luis7Lunes anunció que Mañas Ru-fino, integrante de Doble Porción y uno de los nombres más esperados, no podría asistir por motivos de agenda. El mensaje llegó a través de un video que el propio artista compartió en vivo. En él, Mañas envió un saludo y destacó a Bogotá como “la ciudad más rapera del país”.

Lejos de bajar el ánimo, la ausencia se convirtió en un punto de quiebre narrativo del concierto. “Era muy importante que Mañas estuviera aquí porque fue el primero que me enseñó dónde quemar los CDs, dónde imprimir las carátulas… todo”, explicó Luis7Lunes antes de lanzar una promesa: “Yo remonto, confíen en mí”. Y cumplió. Además de interpretar El reino del mugre, su colaboración con Mañas, sumó al repertorio canciones fuera del setlist original como Arde Roma y Roger Federer, ambas de El armador del sol, que funcionaron como recompensa para un público atento y cómplice.

El primer acto cerró con una certeza: Ruidos en Hamelin sonó completo. “Me lo tiré completico”, dijo el rapero, consciente del valor simbólico de interpretar un álbum entero frente a quienes lo han convertido en un disco de culto.

Segundo acto

El uso del teatro fue clave en la narrativa del concierto. El telón, los cambios de escenografía y la disposición del espacio permitieron transiciones claras entre actos. Tras el cierre de la primera parte, el telón cayó y, minutos después, apareció el rapero español Franco Carter, quien hizo una especie de ‘show de medio tiempo’ y agradeció al público bogotano con una frase que resumió la intensidad del momento: “Esto lo recordaré toda la p*ta vida”.

Pasada media hora, Luis7Lunes regresó con otra estética y otro ambiente. Era el turno de Audio Descriptivo. El beat de Profundo marcó el inicio del segundo tramo del concierto y provocó una reacción inmediata del público.

A medida que avanzaba esta parte, el escenario se fue poblando con los integrantes de Afterclass Records: Vic Deal, N. Hardem, Sison Beats, Mismo Perro, Anyone Cualkiera, Maco Maat y KID Sánchez. La noche tomó entonces un tono de festejo que culminó con Lancha Rápida, una de las colaboraciones más esperadas.

Tras casi tres horas de música, Luis7Lunes cerró agradeciendo a Bogotá por una noche que público e invitados coincidieron en calificar como histórica para el rap colombiano. El Astor Plaza se llenó de canciones y memoria. Fue la confirmación de que, diez años después, la obra del músico no solo resiste el paso del tiempo, sino que encuentra pleno sentido en el escenario.

