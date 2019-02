Madonna confirma colaboración de Maluma en su próximo disco

Redacción música

El coreógrafo Marvin Gofin publicó un video en el que se veía a Madonna en un estudio de California, pero lo que causó furor fue que también se alcanzó a ver el perfil del cantante colombiano dentro del lugar.

Ninguno de los dos artistas había confirmado un trabajo juntos hasta hace pocas horas. La cantante norteamericana publicó en su cuenta de Twitter e Instagram una foto con el cantante que acompañó con la frase: “Cooking up some Fuego over here”.





Según registros de Caracol Radio, el trabajo de los dos artistas se podrá escuchar a mitad de año, mes en el que Madonna publicará su próximo álbum musical. La noticia para algunos de los fans de la cantante resultó siendo una decepción ya que la critican por “caer muy bajo al cantar reggaetón". También hay una gran suma de seguidores que aplauden la unión musical de los dos intérpretes.

Por su parte, el artista colombiano también publicó fotografías con la cantante en su cuenta de instagram.