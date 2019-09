Maelo Ruiz, listo para seguir conquistando a Colombia con su voz

Redacción música

¿Cómo seleccionó el repertorio que canta en sus presentaciones?

No es fácil, porque a veces se quedan muchas canciones por fuera. Casi siempre complacemos al público y cantó canciones que me piden, además se escoge el repertorio dependiendo del país en el que me vaya a presentar. Cada país tiene su repertorio.

¿El público acepta sus nuevos sencillos o prefieren sus anteriores éxitos?

Tengo dos filosofías, una es que hay temas que nunca pasan de moda y cuando haces nuevos temas los viejos no dejan que entren, pero mientras sigas trabajando con el nuevo en algún momento coge fuerza. Lo importantes es incluirlo en las presentaciones en vivo para que la gente lo vaya conociendo.

¿Es más fácil para usted escoger el repertorio de un concierto o un sencillo?

No es lo mismo escoger el repertorio, debido a que ya está establecido a elegir un tema nuevo, porque hay que meterle más trabajo para que la gente lo empiece a conocer, entonces es más fácil elegir el repertorio.

¿Cuáles son los requisitos para que usted elija interpretar una canción?

Puede ser un tema de despecho, amor, romántico y que sea accesible para todos los públicos, que no sea muy largo y la melodía debe ser pegajosa para que al público le guste. Lo importante es que le guste al público.

¿Cuál es el tipo de salsa que más le gusta escuchar al público?

La salsa de despecho a pegado más a nivel internacional, pero el tipo de salsa depende del público, ya que hay unos que les gusta la salsa dura, romántica, depende. Los salseros estamos siempre defendiéndonos, ya que no es fácil competir con otros géneros, pero creo que hay cama para mucha gente y todo el mundo tiene derecho a cantar lo que le gusta.

¿Considera que la salsa romántica surge para hablarle a las mujeres al oído?

Sí. Hay muchas mujeres que se identifican con esas canciones, pero todo varia. Y la clave es llegarles a las mujeres. Además, es importante no solo cantar sino trasmitirle al público lo que sientes y tienes que vivir lo que haces.

¿En algún momento de su vida pensó en cantar otro género?

A mí me gusta la salsa, pero cuando estoy en mi casa cantó boleros, baladas y otros géneros. No descarto algún día cantar otro género, pero no para el público sino lo haría por gusto. Quizá algún día haga una fusión con otros ritmos.

¿Le gusta lo qué está pasando actualmente con la salsa?

La salsa no está tan mala y siempre está viva, nunca ha muerto, aunque no es fácil competir con otros géneros, pero siempre está presente y está sobreviviendo.

¿Se creyó el cuento de la fama?

Si me hubiera creído el cuento de la fama no estaría aquí, porque este ambiente es propicio para la droga, el alcohol y las mujeres. Además, no puedes creer algo que no eres y esas cosas son las que le molestan al público y ellos son los más importantes.

¿Por qué pensó en retirarse de la música?

A veces pasan muchas cosas y había muchos problemas. Pasé por una muy mala racha, entonces llegó un momento en el que me quería retirar, pero llegué a Colombia a grabar un disco en 2003 y, así fue como empecé a revivir mi carrera y me he dedicado a mantenerla.

¿Qué tan espontaneo fue ‘Otra vez Maelo Ruiz’?

Siempre decía que debía tener un sello con el que la gente me pudiera identificar, porque cuando te lanzas como solista después de estar en una orquesta la gente te reconoce como parte de una banda. Entonces un día estaba grabando en Puerto Rico y salió de la nada ‘Otra vez Maelo Ruiz’.

¿Le gustan las mezclas de la salsa y lo urbano?

Sí, me gustan porque es algo diferente y mucha gente lo escucha. Además, depende mucho del público y las mezclas.

¿Por qué no todos los salseros saben sonear?

Se nace con eso. Yo me críe en la salsa tradicional y con los soneros. Considero que los soneros más bonitos son los que salen en vivo. Soneo en algunas presentaciones para salir de la rutina de los conciertos.

¿Su registro depende de su peso corporal?

Sí. Cuando estaba empezando la voz era diferente y ahora con los años mi voz es distinta, además los años van pasando y la contextura va cambiando.

¿Cómo se cuida la voz?

Siempre me he tratado de cuidar la voz, porque los cambios de clima afectan y te enfermas, pero cuando estaba pequeño me operaron las amígdalas y eso me ha ayudado mucho, pero ocasiones he tenido que cantar con dolor en la garganta, debido a que hay que cumplirle al público.

¿Qué proyectos vienen?

Estoy trabajando nuevas canciones para próximo disco.

