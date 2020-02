Participaron en "La Voz Kids"

Magdalena y Monserrat: “Juntas somos una bomba”

El Espectador

¿Por qué eligen el tema de "Eres tú" para esta época?

Porque es muy juvenil, la canción habla del amor que uno siente hacia la familia, la pareja, los amigos... es una manera de decir "me encanta pasar tiempo contigo". Nos parece que es una temática con la que cualquier persona puede sentirse identificada.

¿Cómo llegó este nuevo sencillo a ustedes?

Estábamos en clase de piano y el profesor nos dijo que escribiéramos algo... una noche antes de la clase estaba entre dormida y se me vino a la mente "fuiste la luz que nunca encontré en mí, y por eso agradezco tu existir", saqué el celular y anoté la frase para que no se me olvidara. Luego terminé todas las estrofas, pero hacía falta el coro, que es lo más impactante que tiene la canción, y junto a Monserrat nos sentamos y lo escribimos.

¿Qué querían ustedes transmitir con "Eres tú"?

Muchas personas en este momento están pasando por momentos complicados en cuanto al amor, recibimos varios mensajes en instagram donde la gente nos cuenta diferentes situaciones que nos sirven a nosotras para inspirarnos, porque nuestro objetivo principal era alegrar los corazones de la gente que ha pasado por cosas tristes o nostálgicas, para que se motiven y que su corazón brille.

¿Estaban pensando en sacar otro sencillo en vez de este? ¿cómo fue esa competencia?

Sí, nosotras siempre escribimos y tratamos de tener nuevas ideas todo el tiempo, estamos creando constantemente y teníamos otras canciones que ya estaban listas antes de "Eres tú", pero son mucho más suaves y nostálgicas, nosotras queríamos sacar algo movido y alegre, por eso nos decidimos por este sencillo.

¿Sintieron una evolución en su carrera entre su primer sencillo "Lo que vale aprender”, y este nuevo lanzamiento? ¿en qué crecieron?

Crecimos en la manera de escribir, también en la manera en la que nos desenvolvemos en el escenario, nos movemos más, interactuamos más con el público... son varias cosas, de hecho, tuvimos la oportunidad de abrirle el concierto a Sebastián Yatra en Bucaramanga y Cali, y ensayamos un montón porque nos presentamos ante 6.000 personas. Nosotras siempre le pedimos a mi mamá que grave nuestras presentaciones para vernos después y detectar cuáles son nuestros errores o qué podemos mejorar.

¿Por qué empezaron a cantar?

Una vez participé en un concurso del colegio, y cuando me presenté mi mamá cuenta que todo el mundo se quedó callado y me prestó atención... el colegio me sirvió mucho para aprender y participar después en intercolegiales y otros eventos hasta que a mis 8 años empecé mi educación formal. Monserrat se quedaba escuchándome cantar en una silla de madera cuando era pequeña, y se aprendió todas las canciones que yo me sabía... tiempo después decidimos hacer el dúo y hablar con nuestros papás para contarles que el proyecto musical de las dos iba enserio, y que a esto nos queríamos dedicar. Por supuesto, nos apoyaron.

¿Cómo han logrado ensamblar sus voces?

Trabajando con mucha disciplina, mucha gente nos dice que nuestras voces contrastan muy bien, y así mismo tratamos de reflejarlo en la tarima, pero también es difícil porque tenemos que pensar en qué momento nos vamos a cruzar, cómo reaccionar si alguna de las dos se equivoca, cómo respirar... son un montón de cosas que no podemos descuidar. Siento que estar en Bogotá nos ha ayudado mucho, porque nuestra educación es mucho más amplia acá que en Bucaramanga, llevamos seis meses viviendo acá y cada día aprendemos cosas nuevas.

¿Por qué se presentaron en "La Voz Kids"?

Magdalena: Porque teníamos muchas ganas de entrar al programa, yo le dije a mi mamá que quería enviar el video y hacer todo el proceso, y así lo hicimos. Fue una experiencia que me abrió muchas puertas, además mi coach fue Fanny Lu y yo la amo con todo mi corazón.

Monserrat: Yo llevaba rogándole a mi mamá mucho tiempo para que me dejara hacer el proceso, pero me decía que no estaba lista porque en ese momento estaba muy chiquita. Un día estaba haciendo tareas y mi mamá me llamó a decirme que la habían llamado de La Voz a decir que tenía audición para entrar al programa. Fui a presentarme y pasé.

¿Qué proyectos tienen?

Estamos grabando dos canciones escritas por nosotras que sacaremos pronto, y seguiremos con el tour de colegios en Bogotá.