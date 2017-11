Magín Díaz está hospitalizado y atrapado en Estados Unidos

El más reciente ganador a Latin Grammy en la categoría Mejor Diseño de Empaque y artista más longevo en la historia de los premios, Magín Díaz, de 95 años, se encuentra en estos momentos atrapado en Las Vegas, Estados Unidos. Luego de la ceremonia que se llevó a cabo el pasado 16 de noviembre, el cantautor de Gamero fue llevado por un Malestar al hospital Desert Springs Hospital Medical Center.

Según un comunicado compartido a través de redes sociales “Allí le descubrieron una arritmia cardiaca y necesita regresar a Colombia”. Antes de comenzar su paseo rumbo a Estados Unidos, un parte médico declaró al artista apto para realizar el viaje sin ningún inconveniente o amenaza para su salud, a pesar de sus 96 años.

Sin embargo, tras intentar controlar la arritmia encontrada por los médicos gringos, el mítico autor de “Rosa” y premio nacional vida y obra del Ministerio de Cultura, entró en depresión, no come, no habla y lo único que quiere es volver a Gamero, pero primero necesita que le den de alta en el centro médico y para asegurar su regreso a casa es necesario que vuele bajo intervención médica en un avión-ambulancia.

¿El problema? La familia no tiene dinero para pagar este servicio, por ello, Magín está sin poder salir de Las Vegas. En la cuenta de twitter del maestro Magín Díaz, su hijo Domingo hizo una declaración sobre la situación de su padre que se encuentra en cuidados intensivos:

Esperamos la ayuda del Estado colombiano para traer a Magín de vuelta a Gamero. Le deseamos una pronta recuperación al maestro y acompañamos a su familia en estos momentos.