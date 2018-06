Mägo de Oz no podrá ofrecer su único concierto sinfónico en Suramérica

Efe y redacción gente

La Orquesta Filarmónica de El Alto, ciudad vecina de La Paz, y la Sociedad Coral Boliviana iban a acompañar inicialmente a la banda Mago de Oz al concierto, en un auditorio al aire libre hoy en la noche.

Sin embargo, "debido a causas totalmente ajenas a Mago de Oz", no se podrá ofrecer el espectáculo sinfónico "Diabulus in Opera", explicó el grupo a través de redes sociales.





La banda advirtió de la insuficiente gestión por parte del promotor local, de quien aseguró que no ha cumplido con lo acordado, lo que hace imposible ofrecer ese espectáculo aunque llevaban meses haciendo un seguimiento exhaustivo para que esto no ocurriese.



"Los requisitos técnicos para este tipo de evento no son los habituales, ya que se necesitan medios precisos para albergar y sonorizar a más de sesenta músicos sobre el escenario", apuntó.



"Sin embargo, ayer cuando llegamos al recinto nos llevamos la sorpresa de las múltiples carencias que en cuanto a montaje y sonorización", añadió.



Por respeto al público, aún siendo conscientes del trastorno que todo esto puede causar a los muchos seguidores que hoy están viajando a La Paz, Mago de Oz decidió descartar el concierto sinfónico.



El conjunto roquero interpretará en cambio, el repertorio habitual de su gira, con la que celebra su aniversario número 30 sobre los escenarios.



"Esperamos poder hacer el 'Diabulus in Ópera' en otra ocasión" como estaba previsto, concluyó.



Mago de Oz comenzó por México la gira que les llevará a quince países de Latinoamérica, además de Estados Unidos, Francia, Italia, Rusia y Alemania, entre otros.