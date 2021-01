Majo Riveira: una travesía musical repleta de añoranza y nostalgia

La artista, graduada en canto y composición en el Berklee College of Music, en Boston, experimenta con el estilo new retro y lo hace con la canción “En algún sueño”, donde mezcla jazz, soul y R&B.

“Esta historia está basada en una experiencia de la vida real, una historia de amor que duró dos horas, pero que me inspiró para el resto de la vida”. Con estas palabras, precisas y reveladoras, la cantante y compositora bogotana Majo Riveira definió la temática de su sencillo En algún sueño. Sobre esta canción, en entrevista con El Espectador, además, la artista contó: “Curiosamente la vine a escribir como quince años después desde ese momento fugaz que me marcó para siempre. Todo sucedió al aire libre, con la luna reflejada en la fuente, y la primera frase que se me vino a la cabeza fue ‘en algún parque quedó tu risa’. Luego fueron llegando todas esas imágenes de lo que quedó flotando en el ambiente y en mi cabeza para siempre. Esa fue la idea de la que partí para hacer la letra”.

En algún sueño es una pieza musical que tiene una tendencia marcada hacia el jazz: una trompeta con sordina protagoniza el inicio, ambientando con su sonido un contexto romántico; se suman, también, el piano y otros elementos representativos de este género, logrando, progresivamente, un acompañamiento armónico entre lo instrumental y lo vocal.

“Para esta canción recurrí a un arreglista que admiro muchísimo, se llama Leonardo Quintero, y en mi opinión es uno de los mejores músicos que tiene este país. Él logró interpretar a la perfección lo que yo quería, pues hizo un arreglo que representa lo que yo había soñado”.

Majo Riveira estudió canto y composición en el Berklee College of Music, en Boston (Estados Unidos). Sin embargo, su acercamiento con la música, y sobre todo su pasión por cantar, se dieron de manera natural y muy temprana.

“Yo creo que es algo que soñé casi desde que nací. Desde que tengo memoria siempre llegaba del colegio y lo primero que hacía era poner los discos que me gustaban y cantar al tiempo con ellos; también imitar a las cantantes que me inspiraban y hacer intentos de escribir canciones desde muy temprana edad; entonces, creo que fue un sueño que estuvo en mí desde siempre”.

“Saudade”, el condimento principal

“Soledad, nostalgia, añoranza”. Así define la Real Academia de la Lengua Española, de modo escueto, con estas tres palabras (conceptos, sentimientos), el vocablo saudade, que curiosamente no tiene equivalente directo en castellano. Proveniente del portugués, este término simboliza una especie de paradoja poética: la intensa presencia de una gran ausencia. Al respecto, en el portal estilonext.com, la traductora española Ingrid Dalmau dice: “El concepto de saudade lo que expresa es un sentimiento de anhelo de una persona (…) que recordamos con cariño y amor, pero a la vez con tristeza por su ausencia. El portugués Manuel de Melo, escritor y político destacado del siglo XVII, describió saudade como un bien que se padece y un mal que se disfruta”.

Al referirse a esta singular contradicción, y a la incidencia que ha tenido en su reciente trabajo musical, Majo Riveira afirmó: “Creo que ese concepto que tienen los brasileños del saudade es realmente un elemento poético, que es lo que le da belleza a la tristeza, lo que le da belleza a las experiencias duras y cómo se van transformando en arte. Una nostalgia mucho más poética”.

Lo nuevo viejo

En algún sueño marca un viraje significativo en la carrera musical de la cantante, pues con este lanzamiento se acercó a un segmento especifico del mercado y sus tendencias: el movimiento músico-cultural surgido desde hace unos diez años denominado new retro. Majo Riveira, con esta travesía artística, decidió transitar por estos lares no solo a escala musical, pues el nuevo retro, como también se le conoce, es todo un universo que retoma desde sonidos y ritmos hasta indumentaria escénica del pasado, para representar, del modo más genuino posible, esos tiempos idos, pero anclados en los afectos y las preferencias estéticas.

“Ya se venía gestando desde los más recientes sencillos, que son Yo podría ser y Dónde estás, Hollywood. Sin embargo, pienso que En algún sueño es la canción que más encierra ese concepto que yo tenía en mente desde hace tiempo, especialmente por el tipo de arreglo, en el que están presentes el bolero, el jazz y todas las músicas que yo asocio con los años 40 y 50, con el gran cine en blanco y negro, y también con las grandes historias de amor. La letra contiene una escena que era algo que yo quería plasmar ahí. Siento que ese toque cinematográfico es algo que define al new retro”.

Mirar hacia adentro y hacia atrás

Si hay un común denominador, casi ineludible, en la carrera de un músico en crecimiento (lo cual suele pasar, en los casos más afortunados y audaces, hasta el final de sus días) es la búsqueda introspectiva de una identidad musical propia; una constante exploración de sonidos y de los innumerables matices que estos brindan, además de otros procesos que se van nutriendo de las más variadas y, a veces, insospechadas influencias.

“Creo que ese elemento Caribe que heredé de mi abuela, que era barranquillera, define muchas cosas en mí a nivel musical. Mis abuelos vivieron en Cuba toda la vida, oyeron boleros maravillosos que entraron a mis oídos desde muy niña. Por otro lado, estaba el jazz que fui a buscar a Estados Unidos; el soul que me gustó siempre desde niña, igual el blues. Entonces creo que a medida que uno va cumpliendo años se van haciendo más y más evidentes todas estas influencias”.

En su caso, estas han sido tan enriquecedoras como diversas. “Yo siempre fui muy admiradora de las voces afroamericanas, especialmente me encantaron el góspel, el soul, el rhythm and blues (R&B) y, por supuesto, el jazz. Logré aprender muchos de los recursos estilísticos de estas músicas en la parte vocal, pero también, curiosamente, allá fue donde entendí que soy latina y entonces empecé a volver a mirar hacia atrás y a oír de nuevo todos estos boleros y todo a lo que había estado expuesta por mis abuelos y por mis padres. Logré fusionar realmente esos dos estilos tanto en la composición como en mi voz”.

Enseñar para aprender

Otra faceta en la vida profesional de Majo Riveira tiene que ver con ser una experimentada entrenadora o coach vocal. De esto ya hace veinte años. Para cerrar, y ante la pregunta puntual: ¿qué aprende cuando está enseñando?, no vaciló en responder con entusiasmo y soltura: “Aprendo montones. Aprendo mucho de mis estudiantes, y es increíble la cantidad de talento que hay en este país; aprendo de la importancia que realmente tiene compartir los conocimientos y recibir los conocimientos de otros. Enseñar es un intercambio diario fundamental para seguir creando una cultura musical en nuestro país. Ha crecido mucho desde que yo regresé a Colombia, hace unos años ya, y siento que cada vez hay más opciones para la gente, que cada vez hay más géneros que son bienvenidos en todos los escenarios. Es una labor muy agradecida. A mí me encanta enseñar”.