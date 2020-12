Maluma, artista

Mi participación en el evento musical “One World: Together at Home”, la actuación al lado de Jennifer Lopez en la película “Marry Me” y la publicación de “Hawái”, tal vez el reguetón de 2020, han hecho de este año una temporada tan atípica como memorable para mí.

Desde mi oficina de management recibimos la invitación para participar en One World: Together at Home y no lo pensamos dos veces. No solo era una gran oportunidad, sino un honor prestar mi voz para apoyar esa causa tan importante. Cuando vi la lista de artistas y que Lady Gaga lo encabezaba, sentí una responsabilidad todavía mayor, así que me puse a pensar en una canción que motivara, que diera un poco de alegría en medio del confinamiento que estábamos viviendo en ese momento.

Yo estaba en Medellín y quería mostrar un poco de las montañas antioqueñas también, entonces me incliné por la canción Carnaval y creo que fue perfecta la elección. Lo mejor de todo fue aparecer en medio de íconos como los Rolling Stones, eso fue ¡uff!, un gran desafío y, como les conté, un tremendo honor.

One World: Together at Home se realizó en apoyo a los profesionales de salud y a las personas que trabajan en el día a día durante esta pandemia, así que participar en esta actividad, que fue, tal vez, la primera de alcance masivo digital, fue gratificante. Saber que todos podríamos ayudar de alguna forma y mostrar nuestro apoyo incondicional fue una gran felicidad para mí. Que el mundo voltee a mirarte y te quieran conocer aún más es saber que estás haciendo las cosas bien y vas por buen camino.

Mis fanáticos nunca no se guardan nada y, desde que anunciaron mi participación, comenzaron a especular cómo sería y qué iba a cantar. Me escribían mucho de todas partes del mundo diciéndome que estaban felices de verme en un evento como One World: Together at Home. Ya luego de la presentación fui tendencia mundial en redes y los comentarios fueron muy buenos, así que cumplimos por todos los lados y todos fuimos muy felices, a pesar del momento tan complejo que vivíamos en confinamiento.

Durante esta pandemia no salimos corriendo a hacer conciertos virtuales... Pensábamos muy bien cada cosa y cada paso que íbamos a dar. Además, en el género de lo urbano no es tan fácil o cómodo hacerlo. Participé en Global Citizen y Dear Class of 2020 cada una, mostrando más interpretación y fue perfecto. Ya luego de que pude viajar y estuvo mi disco Papi Juancho al aire, nos lanzamos con el Live From Michelob Ultra Pure Golden Hour Sessions desde una playa en Miami, mucho más producido y mostrando lo que es Maluma.

Al momento de participar en One World: Together at Home, el álbum estaba listo, iba a salir sí o sí. Para ese entonces estábamos definiendo fechas y tenía canciones que debían salir antes, entonces cuadrar fechas era una tarea intensa, pero no imposible... lo publiqué contra muchos pronósticos y hoy puedo decir que Papi Juancho es un gran disco.

El álbum tiene más de veinte canciones, porque no quería guardarme ya nada más. Estos meses en confinamiento me dejaron eso... querer mostrar todo lo que tengo y lo que soy. Papi Juancho es un homenaje al reguetón puro con el que yo crecí con dos canciones que, aunque no son reguetón puro, son temas que lancé en plena cuarentena y merecían estar aquí.

Las sorpresas en este atípico 2020 no han parado para mí porque dentro de Papi Juancho está la canción Hawái, que para una buena cantidad de gente es el reguetón del año… y yo también lo pienso… ja ja ja ja. De verdad es una canción que le ha dado la vuelta al mundo y estoy agradecido con cada persona de los más de 500 millones que han visto y compartido el video y han hecho de este tema un verdadero hit.

Y para acabar de completar los sucesos importantes del año, lanzamos Lonely y Pa ti + Lonely al lado de Jennifer Lopez. ¡Wow! ¡Qué grandes noticias hemos tenido en este 2020! Mucho para celebrar de verdad.

JLo es mucho power, irradia mucha energía y era imposible que no nos conectáramos. Comenzamos con una canción terminamos siendo cómplices y durante la película Marry Me nos hicimos grandes amigos... y eso nos llevó directo al estudio de grabación.

Ya desde hace un buen tiempo me venían haciendo propuestas para actuar, pero no encontraba un papel con el que me sintiera cómodo, porque soy músico... y en la película mi papel es de un artista, así que no me alejé de mi realidad y ya quiero que se estrene pronto.

Después de terminar Marry Me, salimos directo a grabar las canciones y en este proceso al lado de JLo pude comprobar lo tesa que es. Esa mujer es un voltaje muy bravo y una profesional en todo. ¡JLo es la matrona!

A veces veo la interpretación reciente que hicimos de Pa ti + Lonely durante la ceremonia de premiación de los AMA. Yo veo eso y lo vuelvo a decir: ¡qué voltaje! Traté de ser todo un caballero, quería hacerla lucir más de lo que es… y ella hizo lo mismo conmigo. ¡Jennifer Lopez es impresionante como artista y como mujer!

Ahora que se está acabando este 2020, puedo decir que fue un año diferente, pero lleno de motivos musicales y personales para despedirlo con agradecimiento. Tener una canción como la más importante del año; saber que mi fundación El Arte de los Sueños les siguió sirviendo a cientos de jóvenes de Antioquia y que pude crecer aún más como ser humano es solo una muestra de todo lo que tengo para dar. Gracias a Dios y al universo por tanto… y más.