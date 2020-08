El paisa realizó este canción en colaboración J Balvin.

Maluma se llevó este domingo el MTV Video Music Award (VMA) a mejor videoclip en la categoría “Latino” por su canción “Qué pena”, en colaboración con J Balvin durante una particular gala celebrada en varios escenarios exteriores de Nueva York por la pandemia del COVID-19.

“Gracias a todos los fanáticos por su amor y su cariño que me dan todos los días”, dijo Maluma en su discurso de aceptación, vestido de amarillo y en un plató rodeado de coches, desde donde sus seguidores acababan de escuchar su “Hawái”.

“Es increíble que desde Medellín, Colombia, hayamos salido J Balvin y yo, que hicimos esta canción”, dijo el cantante, recordando la colaboración de su compatriota en la pieza.

El video, rodado en Nueva York y dirigido por Colin Tilley, comienza con un segmento de humor en el que ambos artistas imitan entre sí las expresiones del otro que los caracterizan en las redes sociales.

Se trata de una canción “contagiosa, divertida y sexy (...). Un sensual reggaetón que los une como artistas, colegas e ídolos mundiales”, subrayó Sony en el comunicado que compartió el día del estreno.

“El video es diversión pura, tal cual son los ídolos urbanos que se reúnen para salir, encontrándose con dos chicas que pueden (o no) haber conocido desde antes”, señala el comunicado.

Nacidos en Medellín y ganadores de premios Latin Grammy, ambos artistas participaron en la composición junto con Édgar Barrera, Alejandro Ramírez y Wissem Larfaoui, detalló Sony.”Qué Pena”, producida por Barrera “Edge”, Sky Rompiendo y DeeMad, busca poner a cantar al mundo en español ‘Hey, qué pena, tu nombre no, pero tu cara, me suena...’”.

Maluma recibe este premio luego de que el pasado 21 de agosto lanzara su más reciente trabajo discográfico llamado “Papi Juancho”, un álbum en el que le hace un homenaje al reguetón de barrio que tanto inspiró su carrera. Zion, Yandel, Darell, Ñejo, Dálmata, Jory Boy, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Myke Towers, Randy y Yomo participan en el trabajo.

Seguimos dando Moon Mans como si fuera NAVIDAD 🎅 ¡Más y más ganadores en los #VMAs! pic.twitter.com/MOThdJ1YXu — MTVLA (@MTVLA) August 31, 2020

“Este es un disco que hice para complacer a mis seguidores, a quienes, como yo, nos gusta el reguetón. Tenía más de cincuenta canciones grabadas… y no quería dejarlas ahí, así que decidí sacarlas sin pensar en la industria. Es un álbum que yo me sentía en la obligación de regalarme también, porque en él está mi esencia, la música con la que crecí y los artistas a los que invité son los que me influenciaron. Es un disco para agradecer”, dijo el paisa en entrevista con El Espectador sobre “Papi juancho”.