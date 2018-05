Maluma lanza "Marinero" y anuncia el disco "F.A.M.E"

Con informacíon de EFE

Maluma estrena "Marinero", la quinta canción del disco "F.A.M.E" que sacará al mercado el próximo 18 de mayo. (Leer Shakira y Maluma protagonizan portada de Billboard).

En "Marinero" Maluma el canta al desamor. Con ritmo de balada, expresa la situación de un hombre que, por culpa de los errores que cometió, perdió un gran amor.

Este es el quinto tema que se conoce de "F.A.M.E" (fe, alma, música y esencia), tras el "El Préstamo", "Corazón", "Felices Los 4" y "Felices Los 4 Remix", tema que interpreta junto a Marc Anthony. El disco lo promociona con "F.A.M.E. Tour". Recientemente estrenó "Colors", su canción junto a Jason Derulo para Mundial Rusia 2018.

"F.A.M.E" es el tercer álbum de estudio de Maluma, el cual llega tres años después de "Pretty Boy Dirty Boy". El nuevo trabajo discográfico de quince canciones cuenta con varias colaboraciones: Timbaland, Marc Anthony, Prince Royce, SID y Nego Do Borel.



El jueves pasado Maluma ganó el Premio Billboard Latino al artista del año - redes sociales. Días antes había protagonizado la portada de la revista Billboard junto a Shakira; y en su propio panel en la Conferencia de Música Latina Billboard, recibió una placa de doble single de diamante por más de 13 billones de streams de sus canciones "Corazón" y "Felices Los 4". (Leer La campaña contra Maluma en España).

En la Conferencia de Música Latina Billboard, el artista de 24 años dijo que quiere apoyar nuevos talentos.

"El pastel es muy grande y hay un pedazo para todos, hay que compartirlo", dijo en su charla.

Maluma también puso de relieve la necesidad de dedicar mucho esfuerzo y tiempo para sobresalir en este mundo, además de estar abierto siempre a las nuevas tendencias.

Aseguró en ese sentido que no se identifica con un sólo género y que el suyo es el "género Maluma", el cual incluye reguetón, trap, baladas, y hasta música tropical, sonidos que hacen parte de su próximo proyecto discográfico y de su gira "F.A.M.E.".

"Fe, alma, música y esencia, eso significa y eso soy yo, lo que quiero transmitir con mi música", explicó, en alusión a al que será su tercer disco de estudio.

Maluma reconoció que sus contribuciones con artistas como Shakira y Ricky Martin le han valido nuevos espacios y oportunidades para seguir creciendo y asegura que el siguiente paso será cantar con grandes que cantan en inglés como Justin Timberlake o Adam Levine.

"Siempre quise hacer duetos con grandes artistas latinos, y ahora que lo he conseguido, que he logrado ese sueño, quiero seguir hacia adelante y por qué no, pensar en grabar con esos otros artistas que admiro", manifestó.