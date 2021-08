Måneskin presenta “I wanna be your slave” con Iggi Pop

Måneskin, la icónica banda italiana conformada por Victoria, Damiano, Thomas y Ethan están trabajando con uno de los nombres más rebeldes e icónicos de la historia de la música, se trata de Iggy Pop, quienes se unieron para presentar “I wanna be your slave”.

(Puede leer: Cali y El Dandee se unen al artista revelación Boza y lanzan “Por ella”)

Iggy pop se ha caracterizado por obtener un lugar en el Salón de la fama del Rock & Roll y recientemente recibió un Grammy Premio a la Trayectoria, como parte de sus colaboraciones más memorables. Asimismo, ha unido fuerzas con algunos de los más grandes artistas de todos los tiempos en los últimos años, como David Bowie, así como con otras grandes estrellas de la escena musical, que abarcan diferentes géneros y estilos, desde Green Day o Alice Cooper hasta New Order, Ryuichi Sakamoto o Queens of the Stone Age.

“Måneskin me voló la cabeza”, dijo Iggy Pop

(Le puede interesar: Nio García lanza nueva canción y vídeo musical “Tus Poses”)

Måneskin, Iggy Pop - I WANNA BE YOUR SLAVE - with Iggy Pop (Audio)

Måneskin aseguró que “fue un gran honor que amara nuestra música y quisiera trabajar con nosotros. Fue conmovedor verlo cantar I Wanna Be Your Slave en vivo frente a nosotros, fue muy poderoso ver a un artista tan grande siendo tan abierto y amigable. Todos crecimos escuchando su música y él nos inspiró a comenzar una banda, todavía es increíble para nosotros que tuviéramos la oportunidad de conocerlo y hacer música juntos”.

La versión original de ‘I wanna be your slave” es parte del álbum Teatro d’Ira Vol.1. El videoclip oficial, que se estrenó en todo el mundo en YouTube el 15 de julio, acumuló 22 millones de streams en menos de una semana.

(Le recomendamos: Karen Lizarazo firma con Universal Music y estrena en “La Boca” con Gusi)

Con su canción “Beggin” en el número uno en la lista Top 50 global de Spotify durante cuatro semanas, Måneskin, la primera banda italiana en la historia de la música en romper la lista de singles del Reino Unido con dos sencillos al mismo tiempo, ambos en el Top Diez - acaban de anunciar que su primera gira en estadios deportivos clave en Italia (organizada y producida por Vivo Concerti) está agotada. Por esto, la banda añadió una fecha adicional, un concierto especial que se celebrará el sábado 9 de julio de 2022 en el Circo Massimo de Roma.