Manu Chao, blink-182, Pixies y más estrenos musicales este jueves

Manu Chao, blink-182, Pixies y Mila Davis son algunos de los artistas que tienen nueva música. Foto: Archivo Particular

La música no para. Los artistas saben que, en la actualidad, una de las claves del éxito es la constante comunicación con su público, su compromiso y su visibilidad en diferentes plataformas digitales. Es por eso que cada jueves y viernes, traen al mundo nuevas creaciones, proyectos y letras que toman forma y se expanden alrededor del mundo.

Estos son los estrenos musicales de este jueves 29 de agosto:

Reboll333, o El Demon, como también se le conoce al artista caleño, lanzó la canción “Brincona”, enmarcada en el trap. “El mejor chanteo de Colombia, yo soy uno que sí o sí está destinado a ser”, dijo Reboll sobre este nuevo lanzamiento.

El artista, que hizo parte de Cali Cartel, continúa dejando su huella en el género urbano.

La artista, beatmaker y compositora colombiana lanza su nuevo sencillo, “Visaje”. La canción tiene influencias de la salsa y referencias icónicas a figuras como Rubén Blades y Pedrito Martínez.

El video de “Visaje” fue filmado en la ciudad de Nueva York y dirigido por Ames Creative, fotógrafo, videógrafo y beatmaker peruano estadounidense. El video fue grabado en Astoria Park, Queens.

“Esta cautivadora canción captura la esencia de un domingo lluvioso y la profunda tristeza que acompaña una ruptura amorosa, donde Mila expresa con sinceridad su dolor y decepción al enfrentar la pérdida de alguien especial.”, se lee en un comunicado.

La banda de rock alternativo lanzó su canción “Oyster beds”, adelanto de su próximo álbum “The night the zombies came”. Entre los temas punk del disco se encuentran “You’re So Imppatient” y la misma “Oyster Beds”. En este álbum debuta la nueva bajista de Pixies, la británica Emma Richardson.

La banda, que había anunciado la segunda parte de su álbum “One more time”, lanzó las canciones “All in my head” y “No fun”, un adelanto de su disco próximo. “´‘One more time’ no solo marcó el primer álbum en presentar la formación icónica del grupo: Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker desde 2011, si no que también inició el regreso de la década. El año pasado, el álbum llegó al #1 del Billboard 200, logrando el tercer debut #1 de la carrera de la banda en dicha lista. Dado este gran éxito, concluyó 2023 como ‘el álbum de rock más grande del año’, registrando más de mil millones de reproducciones hasta la fecha”, se lee en un comunicado.

El cantante y compositor francoespañol se unió con la parisina Laeti para la canción “Tú te vas”. El sencillo es un adelanto de su próximo disco, “Viva tú”, que llegará a las plataformas el 20 de septiembre. La canción se trata del recuerdo de un amor pasado usado para enfrentar mejor el futuro.