Manuel Bulla, la nueva revelación musical de Cúcuta

El productor, conocido artísticamente como Bulla Beatz, explicó cómo, a sus 23 años, logró su mayor sueño: ser parte de la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores. Su nueva meta es llevar su música a todo el mundo.

Es el primer cucuteño en formar parte de ASCAP Latino, ¿cómo ingresó a esta organización tan importante para la industria musical?

Soy un productor de 23 años, colombiano, que tengo más de cincuenta canciones en mi catálogo y muchas de esas tienen muy buenas visitas. Entonces, ellos empezaron a preguntar por mí y se contactaron con mi mánager y ahí hicimos el cruce. Pero, te cuento algo, eso no fue un proceso de este año, eso lleva desde el año pasado, pero hasta ahora fue que me firmaron y, bueno, se abrieron las puertas, gracias a Dios. Se siente superbién ser el primero, llevar como la batuta y ser el productor que puede sacar adelante toda una región.

¿Qué cambios implica esto en su carrera?

Un gran cambio. Con solo decirte que el hecho de firmar con ellos significa que tendré varias cosas por hacer. Entonces, me van a empezar a buscar artistas o agrupaciones para que los ayude con sus temas y ahí empezaré a mostrar mi propio catálogo. Ahorita mismo entré a un proceso de productor-artista, entonces es como si fuera compositor y creador, así que es superchévere porque se va dando un lugar más grande para trabajar.

En su catálogo hay una gran variedad de ritmos y sonidos. Quiero saber, ¿cómo es su proceso de composición y creación musical? ¿En qué se inspira?

Esa es una buena pregunta porque, digamos, no es que la canción llegue, nada que ver. Uno tiene que armarla de cero y, en muchas ocasiones, nace de la nada. Puede ser que un día estés comiendo, en la calle, no sé en dónde, y la idea te llega de una. Uno no sabe en qué momento le puede llegar esa inspiración que, nosotros, los artistas, llamamos musa.

Teniendo en cuenta que ahora estará produciendo para una gran cantidad de artistas, ¿qué tipo de canciones no escribiría?

De pronto, temas muy grotescos, temas muy fuertes y crudos. Siempre trato de componer cosas más llamativas, mucho desamor, que se ve ahorita demasiado, o sobre relaciones que no se llevan o que no funcionan, eso también me gusta.

¿Cuáles son las claves para ser un buen productor?

Diría que tener muy buen oído, tener también esa humildad de recibir críticas, de recibir opiniones, porque muchas veces uno es el que va a dar el producto y la gente a veces hace algunas críticas constructivas y hay que aceptarlas, tenemos que aprender eso. También, otro factor muy importante es ser creativo, porque tu creatividad es la que puede impresionar y gustar al público.

Tiene solo 23 años, ¿cómo logró posicionarse en esta industria y convertirse en una de las personas más buscadas del momento?

Cuando entré a la industria, lo hice primero como promotor, manejador también, empecé a tocar por esas puertas y a contactar con artistas. Entonces, ya cuando me lanzo a la música como productor, pues las puertas están abiertas. Artistas como Nicky Jam, Kenai y otros me dieron una mano para salir adelante. Fue como “hey, tú estás joven y te vamos a ayudar”. Uno lo que debe hacer es demostrar toda la carta, así que creo que ese ha sido mi posicionamiento y, también, digamos que soy un productor que nunca pone el talento por debajo del dinero, ¿sabes? Si alguien me gusta, de una. Si hay talento y si hay ganas de trabajar, me uno a ese trabajo.

Está en noveno semestre de Ingeniería de Sistemas, ¿qué tanto le aporta esto a su carrera?

Es una pregunta muy interesante, porque siempre quise estudiar Ingeniería de Sonido, pero en mi ciudad, Cúcuta, no hay eso, así que dije que estudiaría algo parecido y pues me salió esto. Soy becado, me va muy bien.

¿Cómo se relacionan estas dos actividades?

Umm, es como un colchón. Si no salen tus sueños, entonces hay un colchón que te respalda, entonces yo dije listo, perfecto, mi colchón es ingeniería de sistemas. O sea, si no me sale nada en la música, o si el día de mañana llego a caer, pues ahí tengo mi carrera, mi título para buscar una salida y no tocar fondo.

Durante todo este proceso, ¿ha llegado a tocar fondo?

No, mira que no. Hasta ahorita vivo muy feliz porque la música me está dando todo, tengo un mánager y es el que me consigue todo. Pasa algo interesante y es que el productor colombiano en Europa es supergrande, ¿sabes? Entonces todos los cantantes de Europa dicen como “¿no hay un productor colombiano para grabar?” Así que en esta cuarentena lo que más he hecho es enviar correos para Europa y me han comprado muchas canciones, muchas pistas, y de eso lo que estoy viviendo. No, nunca he tocado fondo, pues desde que uno tenga bien a la familia, un techo y una comida, siempre he dicho que lo demás es ganancia.