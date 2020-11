Manuel Turizo, en el camino para seguir en “La nota”

El cantante colombiano se unió con Mike Towers y Rauw Alejandro para interpretar este sencillo que, según él, está inspirado en las buenas vibras y la diversión.

¿Cómo se da la fusión entre Mike Towers, Rauw Alejandro y usted para su nuevo sencillo: “La nota”?

Yo hice esta canción hace un par de meses con mi equipo de trabajo, pero yo quería un rapero fuerte, así que se la mostré a Mike Towers, que es uno de mis artistas favoritos; y como no habíamos tenido la oportunidad de trabajar en nada juntos, decidimos que este era el momento para hacerlo. Luego entró Rauw a la ecuación, se sumó al tema porque le gustó mucho, y así nació La nota, que tiene un sonido diferente a lo que normalmente suena en mis sencillos, pero esa es la idea de este álbum que viene en camino.

¿Qué cambiará en el sonido de Manuel Turizo con este nuevo álbum?

Este álbum es una evolución en mi carrera. Siento que en estos cuatro años las personas que me escuchan tienen claro cuál es mi sonido, y todo se recopila en mi primer disco ADN. La única canción que no hace parte de este repertorio es Quiéreme mientras se pueda. Está muy claro el concepto del artista y de la música de Manuel Turizo, pero esta vez me quise dar la oportunidad de abrir un poco el panorama y probar cosas nuevas.

¿Cómo fue el proceso creativo del sencillo “La nota”?

El primero que grabó fue Mike, y luego con mi equipo decidimos incluir también a Tainy para que aportara en la producción, pero yo sentía que faltaba una voz que contrastara fuerte, y ahí fue cuando entró Rauw. El video nos tocó grabarlo cinco veces por todo el tema del COVID-19. Fue difícil y lo hicimos con mucho esfuerzo, así como le ha tocado a todo el mundo, porque los artistas no se pueden reunir y esto hace que no se pueda terminar el trabajo sólido y consolidarlo bien, pero nos estamos acostumbrando a esta nueva normalidad.

¿Qué lo inspiró a hacer “La nota”?

Pienso que el objetivo de esta canción es la buena vibra, la gozadera, que la gente disfrute, por eso la hice y eso fue lo que me inspiró. Es una canción muy bailable, yo quería que la gente tuviera un reguetón sabroso, al estilo Manuel Turizo.

Cuéntenos un poco del video de “Quiéreme mientras se pueda”.

A esta canción particularmente le tengo un cariño muy especial, porque me pone a pensar en momentos muy bonitos de mi vida, en las personas que más quiero, y eso era lo que queríamos lograr cuando la estábamos componiendo: que la gente pensara en los recuerdos más especiales de su vida, en su familia, en la persona que quiere. En el video quisimos que se sintieran incluidos todos los fanáticos y fue un proceso bien bonito.

Pudo interpretar esta canción en los Latin Billboards después de meses de distanciamiento social. ¿Cómo fue esa primera presentación?

La disfruté muchísimo, creo que hicimos una presentación muy bonita. Sinceramente, extraño mucho los escenarios, y sé que va a ser brutal cuando reabran otra vez los shows y podamos cantar tranquilos.

¿“La nota” es una buena muestra de lo que será su nuevo álbum: “Dopamina”?

Sí, Dopamina es un álbum bien variado y el objetivo era que ninguna canción se pareciera. Quería poder hacer una degustación distinta. Viene mucha discoteca, pero a la vez mucho sentimiento, música tropical… viene de todo, en compañía de grandes artistas como Wisin y Yandel, Farruko, Justin Quiles, etc.

¿Se esperaba el éxito que tuvo su primer sencillo: “Una lady como tú”?

Para nada, fue una bendición, yo tenía solo 16 años cuando la lancé, y recuerdo mucho que lo hice mirando tutoriales sobre cómo montar una canción en YouTube. Fue con las uñas, porque solo éramos mi hermano Julián y yo, y de un momento a otro esto se nos volvió una bola de nieve que nosotros no esperábamos, pero he seguido trabajando para que siga creciendo y nos lleve cada vez más lejos. Esta canción fue la que me mostró el camino y me llevó a donde estoy ahora.

¿La relación con su hermano Julián ha cambiado con la fama?

Ahora somos mucho más unidos. Teníamos un sueño en conjunto, que era la música: él como productor y compositor, y yo como cantante, así que ahora somos como uña y mugre; nuestra relación se solidificó mucho. Julián y yo no solo somos hermanos, somos mejores amigos y tuvimos que sacrificar muchas cosas para estar donde estamos, hemos evolucionado juntos en este camino y nos hemos ayudado a crecer mutuamente.