Manuel Vega, el primer Rey Vallenato cartagenero

Manuel Vega habló de la trayectoria musical que lo llevó a convertirse en el Rey Vallenato de la edición 53 del Festival de la Leyenda Vallenata.

En Cuarentena musical Pacífico y Caribe, el nuevo Rey Vallenato profesional compartió, en entrevista con los periodistas musicales Luisa Piñeros, de Radio Nacional de Colombia, y Juan Carlos Piedrahita, de El Espectador, su experiencia y las oportunidades que le ha brindado vivir el folclor vallenato.

(Le puede interesar: Festival Vallenato 2020: un balance con buen ritmo virtual)

Durante 22 años, Manuel Vega luchó por obtener el título que inmortaliza en el folclor vallenato. “Todos los años me autoevaluaba para hacerlo mejor en la siguiente oportunidad. Se convirtieron en 22 años de lucha”, sostuvo el Rey Vallenato.

Manuel Vega, de gran trayectoria en festivales del género, fue coronado en 1993 como Rey Aficionado. En el transcurso de todos los años intentando obtener el título principal, llegó a enfrentarse a concursantes que en algún momento fueron sus alumnos.

(Aquí puede revivir la conversación)

Por esto, el acordeonero fue invitado a protagonizar el documental El viaje del acordeón, en el que se narran sus fallidos intentos por ganar el Festival de la Leyenda Vallenata hasta ser invitado a tocar en la orquesta de acordeoneros de Hohner en Alemania. Vega asegura que: “gracias a mi acordeón pude llegar a una cultura diferente y analizar que a pesar de tantas diferencias culturales, estamos entrelazados por el acordeón”.

En esta ocasión, el Festival de la Leyenda Vallenata se hizo en modalidad virtual. Para tener control de los protocolos de bioseguridad, solo fueron llamados 15 acordeoneros para presentarse ante el jurado calificador. “El momento fue perfecto. En medio de la pandemia, brindamos alegría a muchos corazones a través de la música”, afirmó Manuel Vega.

Ganar en esta edición tiene un gran significado para él, pues el triunfo lo convierte no solo en el ganador número 53 del festival, sino que también lo corona como el primer Rey Vallenato Virtual y el primer Rey Vallenato de Cartagena.

(Lea también: Altos del Rosario: una fuente de inspiración para Alejo Durán)

Vega asegura que todos los años el festival se ha caracterizado por subir de nivel y que en esta ocasión, las circunstancias de aislamiento permitieron elevarlo aún más, pues “hubo más gente que pudo verlo, y esto obligó a que se cuidara cada detalle para que, en todos los aspectos, saliera de la mejor manera”.

El acordeonero ganó con la interpretación de su puya Ya llegó el cartagenero, La Morenita de Leandro Diaz, La Brasilera de Rafel Escalona y Altos del Rosario de Alejo Durán, primer Rey Vallenato.

Manuel Vega asegura que: “siempre me he caracterizado por no repetir canciones y buscar temas no trillados y poco conocidos. Este año tuvimos que elegir temas clásicos de gente muy grande en el folclor. Junto a mi equipo de trabajo: Ñeco Montenegro y Aníbal Alfaro (guacharaquero y cajero, respectivamente), escogimos estos temas que fueron fundamentales para obtener el título”.

El nuevo rey asegura que la música se ha comercializado y desviado, generando otras ramificaciones. Además, recomienda seguir el ejemplo de los maestros que aún tenemos como Jorge Oñate, Poncho Zuleta, Beto Zabaleta e Iván Villazón. “No hay que imitarlos, pero sí seguir sus pasos para conservar ese vallenato descriptivo, narrativo y con poesía.”

Sus referentes musicales han sido Luis Enrique Martínez, el padre de todas las escuelas vallenatas, y Alejandro Durán.

Por último, Vega resaltó el papel de los artistas cartageneros en esta música, recordando a importantes figuras del género como Patricia Teherán; Las Musas del Vallenato; el maestro Ángel Vásquez, creador del ritmo Vasquezón; Rafel Cabezas, el Rey del Songo Sorongo, entre otros.

*De Fundación Color de Colombia para El Espectador