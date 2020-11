El futbolista argentino era considerado un astro del fútbol mundial. Durante su carrera varias estrellas de la música le dedicaron canciones resaltando su talento con el balón. Conozca cuáles son esas canciones.

Este miércoles 25 de noviembre, el fútbol se viste de luto tras conocerse el fallecimiento de Diego Armando Maradona, futbolista argentino considerado un astro de ese deporte en el mundo. Maradona murió luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio en su casa en el barrio San Andrés en la población de Tigre, en Argentina.

Las hazañas de Maradona fueron inspiración para varios artistas de la industria musical, quienes lo veían no solo como un ídolo del fútbol, sino también como una imagen de la lucha del poder. Por esa razón, varios cantantes decidieron componerle y dedicarle canciones.

(Le recomendamos: Así fueron los últimos días de Diego Maradona)

Esta es la lista de canciones dedicadas a Maradona:

“El sueño del Pibe”: Reinaldo Yiso compuso la letra en 1945 y años más tarde el mismo Diego Armando Maradona cantó en una aparición televisiva lo que hizo de este tango un himno futbolístico.

“Maradó”: la banda de rock de los 90 Los piojos escribió un tema dedicado a la Maradona. Una canción con una mezcla de ritmos desde el folklore rioplatense, a los Rolling Stones, incluso del blues, lo que hace de ellos un elemento imprescindible de la música argentina. “Cae del cielo brillante balón/ toda la gente y todo el mundo ve, una revancha redonda en su pie”.

“La mano de Dios”: es de las letras más conocidas, una poesía a ritmo de cuarteto. Rodrigo condensa en una canción lo que hizo el futbolista por el pueblo argentino.”Curiosa debilidad, si Jesús tropezó, por qué él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer…”.

“Santa Maradona”: el grupo francés Mano Negra, liderado por Manu Chao siempre defendió el lado más revolucionario del jugador argentino, la lucha contra la FIFA y el poder establecido. El Mundial del 90, les sirvió de inspiración para la letra de “Santa Maradona. “Le loto, le Calcio, Detrousseurs du Popolo, La coupe du Monde est terminee, Maradona netait plus la, Pour proteger les Italiens”.

“Maradona”: Andrés Calamaro le dedicó una canción a su gran amigo Diego Maradona. Incluso, hay varias referencias futbolísticas en toda su discografía como el sencillo llamado “Mi enfermedad”. “Tiene un guante blanco calzado en el pie, del lado del corazón”.

“Para siempre Diego”: Los ratones paranoicos fueron los encargados de esta composición, que se convirtió en un EP, de tres canciones. Fue estrenada en el partido del 10 de noviembre de 2001. Además, sonaba siempre en el programa televisivo “La noche del diez”: “Quisiera ver al Diego para siempre, gambeteando por toda la eternidad”.

“Maradona Blues”: Charly García, uno de los exponentes del rock argentino dedicó una mezcla instrumental, con una letra que dice así: “No sé qué droga te arenga más que yo, pero esta lluvia no pasó. Estoy llorando aquí por vos”.

El baile de la gambeta: el grupo de rock argentino, famoso por mezclar la cumbia, tango, y murga, plasmó la figura de Diego como imagen de la lucha del poder. Una actuación inolvidable fue la del grupo cantando junto a Diego en el Pepsi Music 20005

“Capitan pelusa”: Los cafres le dedicaron esta canción al ídolo del fútbol argentino con un videoclip al estilo medieval. “Pelusa, no se lo que quieren de vos, tus enemigos se muerden, tu gente, no te cuestiona no se resiente te espera con un grito caliente”.

“Maradona e Megio e Pele”: “Maradona es mejor que Pelé”, creada por Enzo Romano, es considerada una de las canciones favoritas de los hinchas de Napoli.