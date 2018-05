Marc Anthony firma millonario contrato para su próxima gira

EFE

El acuerdo es el más alto obtenido en la historia por un artista latino y establece que Cardenas Marketing Network (CMN) será el promotor exclusivo de los espectáculos del intérprete de "Valió la pena", según un comunicado conjunto del artista y CMN, que preside el colombiano Henry Cárdenas.

Para el mercado de Europa, la gira será coproducida por Magnus Talent Agency (MTA), fundada por Marc Anthony, y CMN, con la que el cantante tiene una relación de trabajo de tres décadas.



El comunicado destaca que Marc Anthony "establece un nuevo precedente en la arena de conciertos con este nuevo acuerdo, recibiendo la mayor compensación para una gira internacional de cualquier representante de música latina, y uno de los acuerdos más lucrativos de artistas en los últimos tiempos de cualquier género o lenguaje".



"Henry y yo comenzamos en esta industria hace treinta años, siempre con miras a cambiar el status quo. Si cuando comenzamos me hubieran dicho que un momento monumental como este estaba por venir, no me habría sorprendido. Me llena de orgullo y es una muestra de lo que está por venir", indicó el cantante de origen puertorriqueño en el comunicado.



Las pasadas giras de Marc Anthony han sido incluidas en las listas de las más taquilleras, entre ellas la de la revista Billboard, donde a menudo es el único artista latino