Marc Anthony interrumpe su concierto en Barranquilla al ser agredido

Marc Antony estuvo presente en la inauguración del Carnaval de Barranquilla. Foto: EFE - ADRIANA THOMASA

El sábado 1 de marzo se inició el Carnaval de Barranquilla. Ese día la agenda estuvo repleta de diversos eventos, entre ellos el “Metroconcierto Histórico”, que tuvo lugar en el Estadio Romelio Martínez y contó con la presencia de diversos artistas nacionales e internacionales.

Uno de los invitados fue el salsero Marc Anthony, quien fue víctima de una agresión por parte de uno los asistentes, quien lanzó una botella de agua que cayó cerca del rostro del artista puertorriqueño. De inmediato, el artista paró su presentación y reaccionó ante lo ocurrido.

“Les voy a decir algo, el que me tiró la botella que tenga los cojones de decirme quién era, aquí siempre he respetado, amo a Colombia, pero qué pena, si me tiran algo, pal carajo”, manifestó Marc Anthony con evidente enojo.

El público también respondió con gritos en los que pedían que se sacara a la persona que lanzó la botella. “Fuera, fuera”, se escuchó en el recinto deportivo. Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad del responsable del ataque.

El salsero boricua Marc Anthony envía mensaje al público luego que alguien le lanzó una botella durante su presentación en el Metroconcierto de Barranquilla.



Hace 2 años atrás, sucedió lo mismo con el cantante, pero en Medellín. pic.twitter.com/izBxMuO0dR — Molusco (@Moluskein) March 2, 2025

Esta no es la primera vez que Marc Anthony enfrenta un incidente de este tipo. En 2022, durante otro concierto en Medellín, también fue alcanzado por una botella. Sin embargo, en ese momento no detuvo su presentación.

El concierto del Carnaval de Barranquilla contó también con la participación de Juan Luis Guerra, quien junto al salsero encabezaban el cartel de este evento con el que se celebraron los 15 de esta festividad, que es una de las más importantes del país en material cultural.