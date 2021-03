Maréh lanza “Volviendo” junto a Cielo Bernate

El artista colombiano, cuyo nombre real es Federico Galvis, presenta el segundo sencillo de su álbum “Tierra de promesas”.

Volviendo es el segundo sencillo del próximo disco Tierra de Promesas del artista Maréh. Se trata de la continuación de la narrativa y del viaje que empezó con Canto, su anterior sencillo, pasando del bosque tropical al páramo, de los pájaros a los frailejones.

(Le puede interesar: Kany García lanza “Evidencias” junto al pianista Arthur Hanlon)

Esta vez, Maréh contó con la colaboración de la artista colombiana Cielo Bernate, quien participó en la creación del tema Volviendo, que tiene la producción musical y los arreglos de Giovanni Caldas y Gustavo Jaramillo; mientras que la ingeniería de sonido estuvo a cargo Cristian Salgado y Francisco ‘Kiko’ Castro.

Es una canción que evoca el viaje interior de retorno a la esencia y a la raíz, inspirada en ritmos tradicionales como el bambuco andino y el bambuco viejo del litoral Pacífico colombiano, consolidando a su vez un sonido propio y territorial.

(Le recomendamos: El toque ‘pura playa’ de Alkilados en el sencillo “Cómo te hago entender”)

Volviendo fue grabada en bloque y en un formato tradicional de músicas andinas colombianas: guitarra, tiple y bandola, instrumento interpretado por el reconocido bandolista colombiano Diego Gómez. Además, Maréh contó con la participación especial del coro de niñas de la Fundación Canto Por La Vida de Ginebra, Valle.

El videoclip de esta canción fue escrito y dirigido por Maréh en equipo con Juan Sebastián Bustos y Cinemático. Fue rodado en el páramo Las Domínguez en el Valle del Cauca, nuevamente con los niños y la naturaleza como protagonistas.

Para esta canción, al igual que con el anterior sencillo y los demás temas que integran este nuevo disco, Maréh trabajó un proyecto multiplataforma que incluye un novedoso ‘merchandising’, jornadas ecológicas al páramo y una serie de alianzas estratégicas en apoyo a la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente.

(Lea también: Esteman presenta “Juan y Paul” en colaboración con Miranda!)

“Vivo para cantar y hacer canciones, a esto me dedico de lleno desde hace un poco más de 6 años. Desde entonces no he parado de soñar y trabajar para abrirme paso y sacar adelante una carrera musical independiente con todo lo que ello implica. Es así como logré grabar y publicar mi primer álbum de estudio Amuleto en 2018, con colaboraciones musicales de grandes amigos como Vicente García, Catalina García y Elkin Robinson” contó Maréh, cuyo nombre real es Federico Galvis.

Este músico es un antropólogo en formación y a lo largo de su trayectoria ha compartido tarima con artistas como Cultura Profética, Aterciopelados, Perotá Chingó y Julieta Venegas. Además, ha pasado por escenarios como la Sala Zitarrosa en Montevideo, Uruguay; el Foro del Tejedor y Lunario del Auditorio Nacional en Ciudad de México; el Teatro Municipal de Lima en Perú, el Festival SXSW en Austin, Texas y el Summerstage del Central Park en Nueva York.

(Además: Lucas Arnau presenta el sencillo “Sirena”)

“Descubrí en las canciones el poder de crear mundos y de transformarlo todo, de la compañía, la reflexión y el goce. Siento que mi música ha logrado eso en mí y en algunas personas y es por esto y por el amor profundo que tengo por ella que decidí escribir este segundo disco. Además del regalo tan grande que es poder crear con una amiga y artista que quiero y admiro profundamente como lo es Cielo (Bernate)”, concluyó Maréh sobre Volviendo, su más reciente lanzamiento.