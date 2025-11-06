Margarita Siempre Viva se reinventa con un nuevo primer álbum

La banda se presenta esta noche en Bonfire. Foto: Tarantula taller

Margarita Siempre Viva, la banda de rock alternativo oriunda de Bello, Antioquia, lanzó su cuarto y más reciente álbum el pasado 8 de octubre, llamado El Principio. Con este trabajo, la agrupación expresa su despertar musical a través de géneros que antes no había explorado, así como la apuesta por un nuevo comienzo dentro de una industria en constante evolución.

Gestado entre Ciudad de México y Medellín, El Principio es un homenaje a las primeras veces: “Queríamos hacer cosas que nunca habíamos hecho, como que todos los temas tengan video y que salgamos nosotros en ellos, o también que la portada seamos nosotros mismos. Es el inicio de una etapa más adulta en cuanto a música y estética”, afirmó Alejandro Pérez Mora, tecladista del grupo, en entrevista con El Espectador.

Explorando géneros como el ítalo-disco, la balada y el funk, este nuevo proyecto se desarrolla a través de once canciones. Las colaboraciones brillan por su ausencia, más allá de apoyos en coros de Briela Ojeda. Según Mora, esta deuda con su público quedó saldada con su anterior EP, Del Cielo a la Tierra, seis canciones con invitados nacionales e internacionales en cada una de ellas.

La historia de ‘El Principio’

Según la banda, El Principio es una idea gestada de tiempo atrás, incluso antes de grabar Del Cielo a la Tierra: “Fue un disco de cocción lenta”, confesaron. El resultado son once canciones que van desde su sonido más característico, como en “Me Dice Que”, hasta la balada con toques de plancha en “Mi Corazón de Miel”.

Al ser consultado sobre los riesgos que implica una apuesta musical de esas características, Mora se mostró confiado en una madurez compartida con su público: “Es muy evidente que los oyentes van cambiando. De hecho, en los conciertos uno ya ve gente de ciertas edades que hace unos años no había. Yo lo pongo en paralelo a uno como oyente: uno no va a escuchar a los mismos artistas toda la vida, con la misma frecuencia. Sin duda, creo que el público ha cambiado con nosotros también”.

Este jueves 6 de noviembre tiene lugar la presentación del nuevo disco en la capital, más puntualmente en el recinto Bonfire. Esta gira marca el inicio de una etapa de muchos conciertos de Margarita Siempre Viva: “Ahora sí vamos a ver a Margarita Siempre Toca”, pronosticaron.