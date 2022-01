Marina se suma al cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2022

Marina, una de las más poderosas fuerzas pop de nuestros días continúa ese legado de leyendas contemporáneas que han pisado Un Mundo Distinto: Sam Smith, The Weeknd, Lana del Rey y otros. Foto: Cortesía

El pasado 18 de enero el anuncio de The Libertines inició la revelación de las equis del Festival Estéreo Picnic. Tendencia en redes, nostalgia de los fanáticos y el inicio de este Comeback imperdible. Hoy develamos una nueva sorpresa, la segunda equis del Festival Esteró Picnic: Marina. El fenómeno del pop sin ataduras se presentará el sábado 26 de marzo en el Campo de Golf Briceño 18.

“A las artistas se les da mucho más espacio para experimentar y volverse más comerciales si así lo desean”, aseguró Marina, nacida en Gales en 1985, a la revista Billboard en 2021. Experimentar. Este ha sido el leitmotiv de la carrera de la artista de ascendencia griega y que se dio a conocer con Marina and The Diamonds en 2005.

Dance pop, synth pop, electropop y una estética “vintage, cheerleading y caricaturesca” es la fórmula de su propuesta. ¿El resultado? Hits planetarios como “Bubblegum Bitch”, “Primadonna”, “How to Be a Heartbreaker”, “Oh No!” y otros encapsulados en cinco maravillosos discos: The Family Jewels (2010), Electra Heart (2010), Froot (2015) Love + Fear (2019) y el reciente Ancient Dreams in a Modern Land (2021). Marina debutará en Colombia el sábado 26 de marzo en el Campo de Golf Briceño 18.

La celebración pop pop en todas sus facetas y bajo todas las influencias han sido protagonistas de los tres mejores días del año. Los artistas más relevantes, fiesteros, enigmáticos, universales, locales, experimentales y avasalladores se han presentado en el FEP. Celebraciones inmarcesibles, noches de luces sin cansancio y felicidad compartida han sido parte de tales experiencias sonoras del Festival.

MARINA AND THE DIAMONDS - PRIMADONNA [Official Music Video] | ♡ ELECTRA HEART PART 4/11 ♡

Aún quedan sorpresas por anunciar, espacios para descubrir y artistas que se sumarán a esta acojonante, sexy, atronadora y monumental fiesta del Festival Estéreo Picnic 2022. Pronto la última develación de las equis. Compra ya tus boletas en Entradas Amarillas y no te pierdas el Comeback de esta experiencia que va más allá de la música.